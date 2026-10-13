MC cumple parcialmente con reglas sobre violencia política contra las mujeres

Movimiento Ciudadano cumplió parcialmente con las modificaciones ordenadas por el INE a sus documentos básicos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad sustantiva, por lo que se le ordenará realizar nuevas adecuaciones a su normativa reglamentaria y protocolo sobre este tema.

El análisis del INE consideró que las modificaciones de MC atienden algunos requerimientos, entre ellos establecer mecanismos para promover el acceso de las mujeres a cargos políticos y electorales, garantizar la paridad sustantiva y prevenir, atender y erradicar la violencia política de género.

También incorporan disposiciones sobre el presupuesto del órgano sancionador, los procedimientos disciplinarios, las medidas cautelares y de protección, las reparaciones y sanciones, así como un catálogo de conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres.

Sin embargo, el Instituto determinó que los cambios satisfacen únicamente un estándar “mínimo exigible”.

Será en la próxima sesión del Consejo General que se discuta este análisis y en dado caso, se le ordene volver a rectificar sus documentos.