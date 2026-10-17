La delegación mexicana de los Juegos Olímpicos de la Juventud, lista para Dakar 2026

El gremio del deporte mexicano abrazó a la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 (31 de octubre al 13 de noviembre). En una emotiva ceremonia, el Comité Olímpico Mexicano (COM) les otorgó sus nuevas indumentarias y confirmó a la judoca Ariadna Yarey Chávez y al nadador Daniel Saborio Grillo como los abanderados.

La carga de aliento rumbo al certamen en Senegal fue encabezada por el licenciado Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol y presidente de la Academia Olímpica Mexicana, por María José Alcalá, presidenta del COM, además de Lillian Estrada, jefa de Misión de la delegación mexicana en Dakar 2026.

Excélsior

Quiero que recuerden el día que comenzaron a practicar su deporte, que pensaban en correr más rápido, saltar más alto, nadar mejor o simplemente el disfrutar, miren hasta dónde han llegado, están a días de representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud”, expresó Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol y presidente de la Academia Olímpica Mexicana.

La presentación del equipo mexicano, celebrada en el hotel Camino Real Pedregal, también hiló un poderoso mensaje de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Excélsior

Nos genera alegría, emoción y orgullo de ver en lo que se están convirtiendo. Felicitar a sus padres y a sus familias, sus primeros patrocinadores. A los directores de los Institutos del Deporte que contribuyen desde sus estados. Gracias a quienes sostienen detrás de bambalinas, entrenadores. A quienes han sostenido sueños de atletas y entrenadores, nuestros patrocinadores”.

En una intervención posterior, María José Alcalá confirmó a los atletas abanderados para la incursión en Dakar, la judoca tulumnense Ariadna Yarey Chávez y al nadador regiomontano Daniel Saborio Grillo como los abanderados.

Por su parte, Lillian Estrada, jefa de Misión de México en Dakar 2026, informó de los cuidados sanitarios para los juveniles y el resto de la delegación que viajarán a tierras africanas.

Hemos realizado un proceso de inmunización con vacunas contra la hepatitis A y hepatitis B. Después de la estadía en Dakar, un tratamiento contra la malaria. Todo esto se hace para evitar riesgos sanitarios y agradecemos a la Secretaría de Salud”.

Excélsior

El evento contó con la presencia de importantes atletas mexicanos con experiencia en Juegos Olímpicos, como Erick Portillo (salto de altura), Dafne Navarro (gimnasia en trampolín), Alejandra Orozco (clavados), Randal Willars (clavados), Juan Celaya (clavados), Germán Sánchez (clavados).

Para inspirar a los deportistas de entre 14 y 17 años también estuvieron los históricos Fernando Platas (clavados), Carlos Mercenario (marcha), Joel Sánchez (marcha), Adriana Jiménez (clavados de altura), Nancy Contreras (ciclismo de pista) y María Teresa Ramírez (nadadora).

Excélsior

Todos ellos también participaron en la entrega de uniformes y equipamiento para la delegación mexicana que buscará rebasar los parámetros establecidos en las ediciones anteriores. Los juveniles no dudaron en presumir los rompevientos blancos con vivos en verde y rosa mexicano.

La doble medallista olímpica Alejandra Orozco, con notable emoción por los recuerdos que evocan los ciclos de preparación, compartió un discurso de empatía hacia las nuevas generaciones.

Están aquí con la frente en alto, sabemos de los sacrificios, que hay veces en que se piensa en tirar la toalla. Están listos para competir, no todos en plataformas de 10 metros, pero sí en escenarios con la misma pasión, misma entrega, con la que alguna vez me preparé. El compromiso hoy es escucharlos, trabajar para que sus voces sean parte del movimiento olímpico. Otros atletas rompieron sus límites y abrieron puertas para mí y para ustedes, nos inspiran a seguir adelante. A ustedes les toca seguir ese legado. De todo corazón, éxito en Dakar”, señaló la presidenta de la Comisión de Atletas.

Excélsior

De esta manera, la delegación mexicana lleva la cuenta regresiva para mostrar su calidad en 19 deportes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, con un contingente de 62 atletas (21 hombres y 41 mujeres), en compañía de 27 entrenadores y 22 elementos multidisciplinarios.

Cabe recordar que se han registrado por México seis medallas en la edición de Singapur 2010, 11 en Nankín 2014 y 12 en Buenos Aires 2018; Dakar 2026 originalmente estaba planeado para el 2022, pero fue pospuesto por la pandemia de COVID.