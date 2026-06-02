Movilidad y cultura de los seguros, desafíos de la fiesta futbolística

La movilidad, la prevención y la cultura de los seguros serán algunos de los temas que cobrarán relevancia ante la llegada del evento futbolístico más importante del mundo, el cual provocará una gran afluencia de visitantes a las 3 ciudades sede: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.

Durante su participación en el videopodcast Más allá de la Justa, conducido por Pablo Carrillo, Nashla Aguilar y Carlos Allende, Rigoberto Mora Jacobo, director general adjunto de ANA Seguros, abordó los retos que implicará este escenario, particularmente por el aumento en la circulación vehicular, la concentración de personas y la presión adicional sobre la infraestructura y los sistemas de transporte público.

El especialista señaló que, además de las adecuaciones operativas y logísticas, es necesario fortalecer la cultura de la prevención y ampliar el conocimiento sobre los seguros vehiculares, esto ante el posible incremento de incidentes viales, congestionamientos y otros riesgos.

“Se están reforzando temas de movilidad, infraestructura aeroportuaria, vías de acceso y prevención de riesgos para atender la demanda que generará el evento”, aseguró.

Uno de los temas que se pusieron sobre la mesa fue el efecto que podrían tener las precipitaciones y el aumento en la carga vehicular en las ciudades anfitrionas, considerando que las actividades deportivas se desarrollarán durante la época de lluvias.

En este contexto, el también presidente de automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, recordó que la Ciudad de México registró en 2025 unos de los aguaceros más intensos de los últimos años y señaló que actualmente existen más de 130 puntos identificados con riesgo de encharcamientos e inundaciones, condiciones que podrían complicar la movilidad y aumentar la probabilidad de que ocurran incidentes viales. A ello se suman factores como la caída de objetos y mayores tiempos en los traslados.

El representante de ANA Seguros indicó que se estima que alrededor del 30% del parque vehicular cuenta con algún tipo de cobertura, situación que, aseveró, refleja la necesidad de impulsar una mayor cultura de la prevención.

“Muchas veces pensamos cuánto costará reparar el vehículo, pero pocas veces pensamos en la responsabilidad hacia terceros o peatones”, expresó.

Otro de los temas centrales fue la modernización en la atención de los siniestros. Explicó que el sector asegurador ha incorporado herramientas digitales y procesos apoyados en la tecnología para agilizar reportes y evitar afectaciones adicionales.

Asimismo, destacó que ya existen protocolos para atender percances menores con el objetivo de evitar congestionamientos.

Finalmente, Rigoberto Mora Jacobo instó al público a revisar sus coberturas, mantener las pólizas vigentes y planear los traslados ante los posibles cierres viales y restricciones en la circulación.

Más Allá de la Justa busca abrir la conversación sobre los desafíos que acompañarán a la máxima fiesta futbolística. No te pierdas los próximos episodios para entender este fenómeno que tendrá un impacto dentro y fuera de la cancha.