IMSS en Jalisco realiza segundo trasplante de corazón pediátrico

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En Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó con éxito el segundo trasplante de corazón pediátrico en la historia de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría.

La beneficiaria fue Eleonor de 14 años de edad, quien ya fue dada de alta y estará bajo vigilancia médica.

Carlos Francisco Moreno Valencia, director de la UMAE, señaló que el pasado 6 de mayo fueron notificados de la disponibilidad del órgano en Cuernavaca, Morelos, para lo cual, el equipo de Procuración de Órganos del nosocomio se trasladó para concretar la extracción del injerto.

Demostramos que en el IMSS somos tan grandes que podemos llevar a cabo grandes procesos en donde podemos beneficiar a nuestros principales usuarios, que es la población más vulnerable del país, las y los niñas de México”, indicó.

El especialista indicó que la paciente tuvo una respuesta muy buena “y su corazón inmediatamente mostró señales de una oportunidad más para que ella realizara su sueño de poder integrarse a una vida productiva, a una vida en donde pueda jugar, correr, cosas que no podía hacer”.

Por su parte, Rafael García León, jefe de los servicios de cardiología, cardiocirugía y angiología en la UMAE, indicó que se eligió a Eleonor para ser la receptora de este corazón debido a que su calidad de vida estaba severamente limitada, al enfrentar un alto riesgo de muerte súbita derivado de su diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica.

Al respecto, Selene, madre de la niña expresó su agradecimiento al personal de la UMAE Hospital de Pediatría por la atención que recibió su hija.