Envueltas como juguetes, descubren 350 tortugas de agua dulce en Tamaulipas

Empacadas como si fueran juguetes llegaron a Matamoros, Tamaulipas, 350 ejemplares de tortugas de agua dulce, que fueron aseguradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El pasado 26 de mayo, personal de una empresa de paquetería detectó el posible manejo y traslado irregular de ejemplares de vida silvestre, por lo que solicitó la intervención de los inspectores de la Profepa, quienes se trasladaron al establecimiento para corroborar la información.

En el sitio, se constató que las tortugas se encontraban confinadas en recipientes de dimensiones reducidas, envueltas en calcetines, lo que generó condiciones inadecuadas de hacinamiento, que es un factor de riesgo para la integridad física y bienestar de los animales.

La Profepa detalló que al momento de la revisión, 25 de las tortugas casquito ya estaban muertas. Especial

Derivado de la inspección física y de la identificación taxonómica preliminar realizada, se determinó la presencia de 350 tortugas: 344 tortugas casquito (Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro tortugas mexicanas (Terrapene mexicana)", indicó.

La Profepa detalló que al momento de la revisión, 25 de las tortugas casquito ya estaban muertas. Los ejemplares fueron asegurados precautoriamente y trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), en Matamoros, lugar que dispone de las instalaciones adecuadas para su alojamiento, atención, resguardo y manejo especializado.

En el traslado se contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron acompañamiento y seguridad.

La especie estaba envuelta en calcetines, lo que generó condiciones inadecuadas de hacinamiento, que es un factor de riesgo para su integridad física y bienestar. Especial

Los géneros Kinosternon y Terrapene se encuentran incluidos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y reguladas en la Norma Oficial Mexicana 059 como especies "Sujetas a Protección Especial".

La autoridad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía, recordando que poseer ejemplares de vida silvestre que se encuentren en una categoría de riesgo o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, con fines de comercio, es un delito consignado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.