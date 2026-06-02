Detienen a agente de la Guardia Civil y un exfuncionario de la FGE de Michoacán por caso Manzo

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez sigue arrojando detenidos. En este caso debido a la presunta infiltración de instituciones de seguridad y procuración de justicia por parte de personas que habrían proporcionado información confidencial a integrantes vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía General de Michoacán informó sobre la detención de dos exservidores públicos señalados de colaborar con una estructura criminal investigada por su participación en el homicidio del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Con estas capturas, el número de personas detenidas dentro de la investigación asciende a 24, además de tres presuntos integrantes de la red criminal que murieron en distintos hechos relacionados con el caso.

¿Quiénes son los detenidos?

El primero de los detenidos es Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, exfuncionario adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan.

De acuerdo con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, las investigaciones permitieron establecer una presunta relación operativa entre el exservidor público y una estructura criminal vinculada al CJNG.

Su captura se realizó el 21 de mayo. Durante el operativo fueron asegurados cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de la Fiscalía General del Estado, un vehículo, casquillos percutidos y otros objetos considerados relevantes para la investigación.

Según la Fiscalía, Héctor Hugo “N” habría filtrado información relacionada con órdenes de aprehensión, operativos y avances de investigaciones ministeriales, incluyendo datos vinculados directamente con el caso Carlos Manzo.

El segundo detenido es Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, quien se desempeñaba como agente de la Guardia Civil de Michoacán adscrito a la Unidad Ambiental.

Su arresto ocurrió el 22 de mayo. Durante la diligencia se le aseguraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, bolsas con presunta marihuana e identificaciones oficiales.

Las indagatorias señalan que también mantenía comunicación con integrantes de la red criminal investigada y que presuntamente compartía información sobre operativos policiales, procesos de investigación y armamento al que podían acceder integrantes de la organización.

Los detenidos por Caso Manzo. Captura de video

La pieza central: Wendy “La Tía”

Las autoridades sostienen que ambas detenciones fueron posibles gracias a información obtenida tras la captura de Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, considerada una figura clave dentro de la estructura criminal investigada.

Según la Fiscalía, tanto Héctor Hugo “N” como Juan Luis “N” mantenían comunicación frecuente con ella y presuntamente le proporcionaban información estratégica que permitía anticipar movimientos de las autoridades.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el uso de la aplicación Threema, una plataforma de mensajería que ofrece altos niveles de privacidad y que, según las autoridades, era utilizada para intercambiar información sensible sin dejar rastros convencionales de comunicación.

Las investigaciones también establecen que los detenidos compartían datos relacionados con Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como presunto líder regional del CJNG y uno de los personajes centrales dentro de la red criminal que operaba en la zona.

Una red de apoyo más allá de los autores materiales

Para la Fiscalía de Michoacán, el avance de la investigación ha permitido identificar no solo a quienes participaron directamente en el homicidio, sino también a la red de apoyo que presuntamente facilitó recursos, información y protección operativa.

De acuerdo con Carlos Torres Piña, la estructura investigada era encabezada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, considerado uno de los principales operadores de la organización criminal en la región.

Las autoridades sostienen que la red combinaba actividades de narcomenudeo, vigilancia, obtención de información privilegiada y apoyo logístico para distintos objetivos criminales.

La hipótesis ministerial apunta a que la filtración de datos desde instituciones públicas permitió a integrantes de la organización anticipar operativos, conocer avances de investigaciones y evadir acciones judiciales.

¿Cuántos detenidos hay por el asesinato de Carlos Manzo?

Hasta ahora, la Fiscalía reporta 24 personas detenidas como resultado de las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

Además, tres presuntos integrantes de la estructura criminal murieron en distintos eventos vinculados al caso.

Entre ellos se encuentra Víctor Manuel “N”, de 17 años, señalado como el presunto autor material del ataque armado contra Manzo y quien fue abatido en el lugar de los hechos.

Posteriormente fueron localizados sin vida Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes, de acuerdo con las investigaciones, estuvieron presentes durante la ejecución del homicidio junto con otros integrantes de la organización.