Morena quita a Inzunza presidencia de comisión en el Senado

El grupo parlamentario de Morena en el Senado decidió realizar cambios derivados de la salida de senadores que competirán por un puesto de elección popular. Por el momento, retiró la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos al sinaloense Enrique Inzunza y entregó esa responsabilidad a Guadalupe Chavira, quien asumirá la conducción de ese órgano legislativo.

Así, la hidalguense Simey Olvera se quedó sin ninguna posición política de poder, pues originalmente fue electa como una de las secretarias de la Mesa Directiva, pero posteriormente se le retiró de esa posición. Esto ocurrió porque estaba interesada en presidir la Comisión de Estudios Legislativos, tras la salida de Inzunza, según informó ella misma.

Simey Olvera explicó que su salida de la Mesa Directiva obedecía a su interés por encabezar esa Comisión. El movimiento se registró justo días después de que, durante la presentación de su Segundo Informe, invitara a una imitadora de la presidenta de la República. Sin embargo, la senadora negó que su salida de la Mesa se debiera a una especie de castigo por la presencia de la imitadora.

Pero ayer quedó en firme que Simey Olvera no presidirá la Comisión de Estudios Legislativos, por lo que tampoco ocupará la posición que buscaba tras la salida del senador sinaloense. Con esta decisión, se concretó el cambio en la presidencia de ese órgano legislativo.

Morena ajusta presidencias de comisiones en el Senado

Además, en la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales quedó Elizabeth Fiesco Díaz, senadora suplente de Laura Itzel Castillo, quien desde 2024 se desempeñó como asesora legislativa de la propia senadora Castillo. De esta manera, también se definió quién encabezará esa instancia legislativa.

En tanto, la expriista Cynthia López Castro asumirá de manera temporal la presidencia de la Comisión de Educación, mientras el senador michoacano Raúl Morón decide si regresa al Senado o permanece en Michoacán para competir por la candidatura a la gubernatura. Su decisión determinará si continúa al frente de esa responsabilidad legislativa de manera provisional o si se requiere otro ajuste.

*mcam