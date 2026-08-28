La ASF denuncia penalmente al municipio de Alvarado por desvío de 70 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este viernes cinco denuncias por irregularidades detectadas en el manejo de recursos federales durante la administración municipal de Alvarado, en Veracruz, entre 2018 y 2021.

Esta acción ante la Fiscalía General de la República (FGR) es resultado de las observaciones hechas en su momento por la ASF y que, suman, equivalen a un daño al erario por más de 70 millones de pesos.

El 4 de julio pasado, Excélsior informó que alertas de la ASF eran parte de la auditoría extraordinaria DN25001.

Se detalló entonces que en el dictamen se indicaba que en Alvarado se infringieron las leyes de Contabilidad Gubernamental, Coordinación Fiscal, Disciplina Financiera, así como la normativa de los fondos FAISMUN, FORTAMUN, CAPUFE, el de Participaciones Federales a Municipios y el Fondo de Hidrocarburos durante los ejercicios fiscales de 2018 a 2021.

De acuerdo con un reporte de la ASF, "la fiscalización identificó transferencias de recursos federales hacia otras cuentas bancarias municipales, pagos a proveedores y contratistas sin documentación comprobatoria y movimientos financieros respecto de los cuales no pudo acreditarse plenamente el destino del gasto".

Durante 2020 y 2021, la Auditoría detectó además transferencias desde las cuentas receptoras de los fondos federales citados hacia otras cuentas municipales en las que se administraban recursos de distinta naturaleza, "sin que pudiera identificarse el destino del gasto ni acreditarse el pago correspondiente a proveedores o contratistas".

La ASF señala que en 2021, las autoridades municipales de Alvarado efectuaron pagos con recursos del FAISMUN y FORTAMUN a proveedores y contratistas, sin que entregaran la documentación comprobatoria, por lo que nunca se pudo determinar la aplicación de esos recursos.

"Con la presentación de las cinco denuncias, el caso dejó la etapa exclusivamente administrativa de fiscalización y aclaración y pasó a la instancia ministerial", anunció el máximo órgano de fiscalización federal.

Informa la ASF, que encabeza Aureliano Hernández Palacios Cardiel, que corresponderá, a partir de este momento, a la FGR determinar si los hechos denunciados contienen elementos suficientes para establecer posibles responsabilidades de carácter penal.

"Los cinco pliegos que dieron origen a las denuncias documentan un patrón de operaciones consistente en recursos transferidos entre cuentas sin destino plenamente acreditado y pagos cuya aplicación no pudo demostrarse documentalmente", se describe.

Detalla la ASF que las observaciones superan los 70 millones de pesos y corresponden a hechos vinculados con la administración municipal de Alvarado, Veracruz, durante el periodo 2018-2021.

"Alvarado pasa así de las observaciones de auditoría a una investigación ministerial: ahora corresponderá a la FGR esclarecer el destino de los recursos y determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan", se indica.