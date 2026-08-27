Sheinbaum minimiza aspiración presidencial de García Cabeza de Vaca

El reciente anuncio del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre sus intenciones de contender por la Presidencia de la República en las elecciones de 2030, ha generado reacciones en el gobierno federal, abriendo además un debate sobre la viabilidad legal de su candidatura.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó las aspiraciones del exmandatario estatal, quien actualmente enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sheinbaum fue contundente al señalar la paradoja de sus aspiraciones frente a su situación legal actual.

"Está muy difícil ser candidato o candidata y lanzar tu candidatura desde otro país", dijo.

¿Es legal postularse con una orden de aprehensión?

La situación de García Cabeza de Vaca plantea una duda razonables: ¿La ley mexicana permite que un prófugo de la justicia participe en una elección presidencial?

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte y actual coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó el panorama jurídico actual. Recordó que existe un precedente emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que protege los derechos políticos de las personas procesadas.

"La Corte decidió que tratándose de personas que están procesadas pueden votar, y a partir de ese criterio fue que ya se fue abriendo para que pudieran votar en reclusorios", argumentó el funcionario.

A pesar de los precedentes de la Corte, Zaldívar aclaró que la decisión final sobre la validez de una eventual candidatura de Cabeza de Vaca recaerá exclusivamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El destape anticipado del político tamaulipeco subraya cómo la batalla rumbo al 2030 ya ha comenzado, aunque en su caso particular, la contienda principal deberá librarse primero en los tribunales antes que en las urnas.