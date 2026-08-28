Supervisa titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, avances del puente “El tornillo” en Oaxaca

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de tránsito en la autopista Mitla–Entronque Tehuantepec II, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, supervisó la construcción del Puente “El Tornillo” en dicha vialidad, ubicada en el estado de Oaxaca.

La obra revisada por el titular de la SICT tendrá una longitud de 1.2 kilómetros (670 metros de estructura y 600 metros de accesos); así como 40 metros de altura, 17 ejes de apoyo, 13 claros de 40 metros y tres claros de 50 metros. Se prevé que la construcción concluirá en mayo de 2027.

Este viaducto elevado mejorará la conectividad entre los Valles Centrales y el Istmo de Tehuantepec; a la fecha se tienen cuatro frentes de trabajo en cimentación profunda con un avance en este concepto de 50 por ciento.

En un comunicado, la dependencia federal destacó que al tiempo se inició la prefabricación y colocación de 80 trabes y se tiene programado concluir la obra en mayo de 2027.

Para la ejecución de estas obras se cuenta con 136 trabajadores, 18 máquinas y siete frentes de trabajo activos; asimismo, continúan las labores en los accesos al puente, donde se realizan actividades de corte de material y acarreo.