¿Lo has visto? Ofrecen recompensa de 300 mil pesos por presunto feminicida

La Fiscalía General del Estado de Querétaro continúa con las investigaciones y acciones para localizar a Karol Hussein Olvera Hernández, quien es señalado como probable responsable de un feminicidio registrado en el municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con la autoridad, permanece vigente una recompensa de 300 mil pesos para quien aporte información que permita establecer su paradero y contribuya de manera efectiva a su localización y detención.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía que cuente con datos relacionados con el caso a comunicarlos por los canales oficiales. Aseguró que la información proporcionada será manejada bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Los reportes pueden realizarse al 442 238 76 00, extensiones 1295 y 1296, así como mediante los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

Feminicidio de Perla Citlali

Karol Hussein Olvera Hernández está considerado como el presunto responsable del feminicidio de Perla Citlali Martínez Zúñiga, delito que se cometió en febrero de 2025, en San Juan del Río, la joven fue localizada sin vida dentro de su consultorio dental en la colonia Quintas de Guadalupe.

Las autoridades identificaron a Olvera Hernández, expareja de la joven de 27 años, como el responsable del delito, ya que se pudo establecer que el médico ejerció violencia en contra de Perla durante el tiempo de su relación, además de acosarla cuando ya no mantenían ningún vínculo.

La fiscalía consiguió una orden de aprehensión en contra de Karol Hussein Olvera, pero el acusado promovió un juicio de amparo, mediante el cual obtuvo una suspensión de la orden de captura bajo determinadas condiciones.