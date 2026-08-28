Celebra Martí Batres a derechohabiencia adulta mayor del ISSSTE con evento de danzón en la Ciudad de México

En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, conmemorado el 28 de agosto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reunió a más de mil derechohabientes en el tradicional Salón Los Ángeles de la Ciudad de México para la celebración “Son, Danzón y Corazón”.

El evento fue encabezado por el director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, quien enfatizó la urgencia de priorizar el cuidado integral, el bienestar y la convivencia de este sector social, el cual representa actualmente el 40 por ciento de la derechohabiencia total del Instituto.

Durante su discurso, Batres Guadarrama contextualizó la relevancia de adaptar las políticas institucionales al envejecimiento poblacional del país.

“Para el ISSSTE, muy importante día porque, como se ha dicho aquí, la mayor parte de nuestros y nuestras derechohabientes son personas mayores. Cambió nuestra dinámica demográfica y en el ISSSTE el 40 por ciento son mayores de 60 años. (...) Entonces, para nosotros, los y las adultas mayores son la población fundamental”, compartió el titular del organismo.

Asimismo, recordó las prestaciones activas como las Casas de Día, la credencial de vigencia permanente, préstamos personales y los paquetes del Centro de Convivencia CONVIVE y ISSSTE Huixtla.

El funcionario complementó que la oferta de servicios recreativos y de salud se fortalecerá de manera coordinada con el Gobierno Federal mediante la expansión de consultorios de atención primaria y la edificación del nuevo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco, unidad médica que contará con una orientación especializada en geriatría.

Por su parte, la directiva del Instituto refrendó que la actividad física a través del baile constituye una herramienta preventiva clave para garantizar un envejecimiento saludable y mantener la buena forma física y la salud mental.