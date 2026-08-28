Infonavit y Conavi proyectan construir casi 79 mil casas en Tamaulipas

Como parte del trabajo conjunto entre el Gobierno de México y la administración estatal, el Programa de Vivienda para el Bienestar proyecta la edificación de 78 mil 898 nuevos hogares en Tamaulipas. El proyecto contempla una cobertura integral que abarca desde la zona fronteriza hasta la región sur de la entidad. La estrategia habitacional opera mediante dos vertientes principales:

nfonavit: Encabeza el desarrollo con 58 mil 898 viviendas programadas y una inversión proyectada de 36 mil 925 millones de pesos. A la fecha, cuenta con 34 proyectos aprobados que representan 45 mil 630 casas, equivalente al 77.5 por ciento de su objetivo.

Conavi: Desarrolla 20 mil hogares con un presupuesto estimado en 12 mil 400 millones de pesos. Actualmente mantiene 2 mil 994 viviendas en proceso de obra en municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira, con la meta de sumar 7 mil 374 unidades adicionales para 2027 y extender la cobertura a 29 municipios.

Distribución por municipios Los frentes de trabajo del Infonavit se concentran prioritariamente en las zonas con mayor dinamismo industrial y laboral:

Reynosa: 18,807 viviendas Nuevo Laredo: 11,533 viviendas Altamira: 10,365 viviendas Matamoros: 8,336 viviendas Victoria: 7,439 viviendas Río Bravo: 1,244 viviendas El Mante: 1,174 viviendas

Coordinación técnica y de suelo Dentro de las acciones de la Conavi destaca el desarrollo en el fraccionamiento Las Alamedas, en Matamoros, donde se construyen 1,889 viviendas individuales, posicionándose como el proyecto de este tipo de mayor extensión gestionado por la comisión a nivel nacional.

Para soportar el despliegue de infraestructura, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), ha dispuesto 3 mil 645 lotes (aproximadamente 70 hectáreas) y facilitado 2 mil 411 predios adicionales para empresas desarrolladoras. Asimismo, coordina los trabajos para dotar de red eléctrica a más de 8 mil viviendas, sumando la aportación de reservas territoriales de municipios como Abasolo, Casas, Soto la Marina y Ocampo.

En conjunto, las metas asignadas a Conavi e Infonavit representan una derrama económica superior a los 49 mil 325 millones de pesos orientada a la urbanización, adquisición de materiales y creación de empleo en la industria de la construcción local.