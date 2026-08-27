Monreal pide analizar con seriedad iniciativa sobre doble nacionalidad y cargos públicos

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para prohibir que las personas con doble nacionalidad puedan aspirar a diversos cargos públicos “es una iniciativa que tendremos que analizar con mucha seriedad cuando llegue formalmente a la Cámara”.

En conferencia con representantes de medios de comunicación, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena expresó que la nacionalidad y la lealtad constitucional son temas muy importantes cuando se trata de ejercer las responsabilidades del Estado mexicano.

Yo no quiero prejuzgar el contenido de esta iniciativa que todavía estamos por recibir y tenemos que discutir. Hay que escuchar argumentos, revisar los alcances constitucionales y garantizar que cualquier reforma respete nuestros derechos y respete también el marco jurídico”, añadió.

Precisó que es legítimo preguntarse si quienes aspiran a representar al Estado mexicano en su más alta responsabilidad deben tener una sola nacionalidad. “Por eso, el debate lo tenemos que hacer con responsabilidad. Creo que es un tema de debate que hay que darlo con toda seriedad y estamos esperando la iniciativa que ha anunciado la presidenta y no sabemos a qué Cámara se va a orientar”.

Resaltó que el artículo 32 señala que la ley regula el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a quienes poseen otra nacionalidad y busca evitar conflictos derivados de la doble nacionalidad. “Es un tema delicado, sobre todo en las zonas fronterizas. No es un tema fácil, pero nosotros aquí lo vamos a hacer con mucho respeto y cuidado. Hay que esperar la iniciativa, no podemos discutir cuando no hay nada. Hasta en tanto llegue, vamos a deliberarlo con todo respeto y con mucho cuidado”.

El diputado Ricardo Monreal recordó que se tiene una agenda legislativa muy amplia para este último año de ejercicio legislativo y se trabaja de manera coordinada con la Cámara de Senadores para ser más eficaces, evitar obstáculos y, sobre todo, sacar adelante los temas que el país necesita.

Tenemos pendientes importantes materias para legislar: seguridad, feminicidio, justicia, extorsión, salud, economía, derechos sociales y diversas reformas legales y constitucionales, aparte del Paquete Económico, que nos va a llevar tiempo discutirlo”, comentó.

Dio cuenta de los asuntos pendientes, entre ellos, la minuta sobre responsabilidad secundaria; el Paquete Económico, a partir del 8 de septiembre; así como reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; en materia de nulidad por intervención o injerencia extranjera; otra relativa a comunicaciones con fines publicitarios y mercadotécnicos, y a la Ley General de Salud sobre usos terapéuticos de fármacos.

De igual modo, mencionó temas como reclutamiento forzado, regulación de seguros, traslado de menores y despojo; fortalecimiento de la soberanía nacional, lactancia extendida, suplantación de identidad, no discriminación y resguardo de identidad en caso de delito de extorsión; homologación en materia de abuso sexual y regulación de boleteras.

También enlistó la protección a la propiedad industrial y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, “esas son de la presidenta”; la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, y una modificación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para la expedición de certificados de libre deforestación.

El diputado Ricardo Monreal recalcó que hay una iniciativa sobre delincuencia organizada y otra para prohibir que personas con doble nacionalidad puedan acceder a cargos de elección popular, como la Presidencia de la República y los gobiernos estatales, además de una Ley General del IMSS-Bienestar. “Todas esas no nos han llegado, pero se han anunciado”.

Asimismo, mencionó la regulación de redes sociales en el uso de inteligencia artificial, regulación en el uso de inteligencia artificial, un paquete anticorrupción, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y una ley en materia de movilidad e inmigración.

Son 31 instrumentos jurídicos que van desde reformas constitucionales, reformas legales y reformas a distintas leyes. Entonces, sí tenemos una agenda muy pesada. Yo creí que, como iba a ser el último año, tendríamos menos trabajo legislativo, pero ese propósito, esa intención, cada vez se esfuma; entonces, tendremos mucho trabajo”, puntualizó.

Expresó que “normalmente se presenta acumulación de iniciativas, no es nuevo; son miles de iniciativas que sería imposible dictaminarlas todas, es muy difícil, pero hay mecanismos jurídicos para poder atenderlas. Hay mecanismos legislativos que tiene la Mesa Directiva para desahogarlas, eso haremos este último año”.