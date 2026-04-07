Morena mantiene ventaja en Zacatecas, según recientes mediciones  de opinión

A 11 semanas de la apertura de registros para definir a quien coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación en 17 estados, encuestas recientes reportan una ventaja de Morena en Zacatecas.

De acuerdo con distintas mediciones nacionales, el partido registra una diferencia superior a 16 puntos frente a otras fuerzas políticas en la entidad, rumbo al próximo proceso.

En el escenario interno, el diputado federal Ulises Mejía Haro aparece como uno de los perfiles mejor evaluados dentro de la posible coalición Morena-PT-Verde. Según los datos más recientes, mantiene una ventaja cercana a 20 puntos sobre otros aspirantes, entre ellos el diputado federal José Narro Céspedes y las senadoras Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, y Verónica Díaz, de Morena.

Ulises Mejía Haro y Claudia Sheinbaum durante un encuentro en espacio institucional, en el marco de actividades políticas recientes en México Excélsior

Los resultados coinciden con más de 20 estudios demoscópicos que reportan tendencias similares tanto en la preferencia por Morena como en el nivel de conocimiento y opinión sobre Mejía Haro.

En ejercicios de careo frente a perfiles de otras fuerzas políticas, las encuestas también lo ubican en primer lugar, de acuerdo con los mismos estudios.

En este contexto, Zacatecas se mantiene como una de las entidades donde Morena presenta ventaja en las mediciones, mientras que, al interior del partido, Mejía Haro figura entre los perfiles con mayor posicionamiento.

Ulises Mejía Haro durante un evento en el Zócalo de Ciudad de México, con montaje de escenario y personal técnico previo a actividad pública institucional Excélsior

El estudio referido se aplicó a personas residentes en Zacatecas mayores de 18 años, mediante un muestreo aleatorio simple de 1,000 entrevistas telefónicas. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error de ±3.1%, bajo el supuesto de varianza máxima.

El levantamiento se realizó del 22 al 24 de marzo de 2026 por la empresa SRC Statistical Research Corporation S.A. de C.V.

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