La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 8 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 8 de mayo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habla la presidenta en su conferencia de este viernes.

Claudia Sheinbaum reconoce el trabajo de las y los mexicanos en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará a Sonora a las 10 de la mañana, por lo que la conferencia desde Palacio Nacional tendrá una menor duración. Además, agregó que la Mañanera de hoy, 8 de mayo, la dedica a las y los paisanos que viven en Estados Unidos, así como a la buena relación que ha existido entre ambas naciones.

La buena relación entre México y Estados Unidos se basa, entre otras cosas, en los mexicanos que viven ahí desde hace muchas generaciones; son de primera, de segunda, de tercera, cuarta o quinta generación. Fortalece la economía de México y la de Estados Unidos"





38 millones de mexicanos viven en Estados Unidos

Ana Valdez, directora general de LDC Latino, destacó que en Estados Unidos viven 38 millones de personas de origen mexicano, de las cuales el 90 por ciento cuenta con un estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Subrayó que “la idea de que todos son indocumentados es un mito”.

Este último conjunto de datos es muy interesante: representa una historia de éxito para ambos países. Somos 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos y el 90 por ciento no son indocumentados”

Los consulados no hacen política contra el gobierno de EU

La presidenta aseguró que es falsa la acusación de que los consulados mexicanos estén realizando políticas en contra del gobierno de Estados Unidos y admitió desconocer si se ordenó alguna revisión por parte de las autoridades estadounidenses.

No estamos de acuerdo y no es cierto que los consulados realicen algún tipo de política en contra del gobierno de Estados Unidos o que estén haciendo política. Eso es completamente falso. Frente a esta información que se difunde en algunos medios, no tengo ninguna confirmación, pero somos respetuosos”

IMSS registra cifras positivas de afiliados durante abril

Claudia Sheinbaum detalló que el IMSS alcanzó más de 22 millones de afiliados, la cifra más alta registrada para un mes de abril.

Buscan fortalecer la relación comercial con Canadá

Claudia Sheinbaum señaló que, desde la llegada del primer ministro canadiense, Mark Carney, México ha puesto especial énfasis en fortalecer la relación comercial con Canadá. Subrayó que este vínculo se ha convertido en una prioridad estratégica para su gobierno, con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversión y cooperación bilateral. Además, destacó el papel de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien ha asumido la responsabilidad de encaminar y consolidar esta relación, impulsando acuerdos y proyectos que refuercen la integración económica entre ambos países.

Propuesta de concluir el ciclo escolar proviene de los docentes

La presidenta puntualizó que el cambio en el calendario escolar no fue una imposición del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sino una propuesta que surgió desde los estados y de los propios docentes.

Es una propuesta que viene de distintas entidades y de los maestros, quienes plantearon adelantar las vacaciones por el Mundial. No existe aún un calendario definido, porque lo importante es que los niños no pierdan clases. La propuesta debe considerarse; todavía no está completo el calendario, pero proviene de los propios maestros y de los secretarios de educación de los estados”

La mandataria puntualizo que la propuesta no está de manera definitiva en el calendario escolar.