INE batea a “Que siga la democracia”; le niegan prórroga para alcanzar firmas

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud de la agrupación "Que Siga la Democracia" para ampliar el plazo de afiliaciones en su camino a constituirse como partido político nacional.

La organización pretendía justificar retrasos en sus trámites debido a la violencia generada tras la captura del líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el pasado 22 de febrero.

La Secretaría Técnica detalló que la agrupación alegó que los disturbios impidieron el avance de sus asambleas y el uso de la aplicación móvil de registro.

Sin embargo, el INE determinó que la petición es improcedente por falta de proporcionalidad, ya que los hechos delictivos solo incidieron en un día específico y no durante toda una semana, como argumentó la organización.

A pesar de las quejas de la agrupación las cifras preliminares, al corte del 24 de febrero muestran que aún no alcanzan la meta legal.

La organización cuenta con 228 mil afiliaciones, cuando requiere un mínimo de 256 mil 030 registros validados por la autoridad electoral para obtener el registro oficial.

El INE enfatizó que otorgar una prórroga vulneraría la equidad, ya que otras organizaciones han cumplido los plazos en tiempo y forma.

El dictamen, aprobado sin intervenciones de los consejeros, será remitido al Consejo General para su ratificación. Con este fallo, la agrupación marcha contra el reloj para alcanzar las más de 28 mil firmas restantes, antes de que termine el 27 de febrero.

Organización Construyendo Sociedades de Paz solicita registro

Ayer, la organización Construyendo Sociedades de Paz A.C., solicitó formalmente su registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral.

Sus representantes, Armando González Escoto y Carolina Anda, entregaron la documentación que acredita el cumplimiento de 322 asambleas distritales y más de 400 mil afiliaciones, así como sus documentos básicos, requisito para contender en la elección federal de 2027.

González Escoto confió en que en un plazo de 90 días obtendrán el registro y afirmó que se trata de una lucha de 20 años por consolidar un partido “con valores y sin corrupción”.

Este grupo ha intentado previamente constituirse como partido bajo los nombres de Encuentro Social y Encuentro Solidario, ambos sin conservar el registro. Es la tercera ocasión que buscan el reconocimiento nacional.

RLO