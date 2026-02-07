INE sale al quite para afiliación de priistas; firman convenio de colaboración

Con la presencia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el Instituto Nacional Electoral (INE) y ese partido político suscribieron un convenio de colaboración para el registro y refrendo de sus afiliados, exaltando la importancia de la institución para garantizar la democracia.

En la espera de que el gobierno envíe al Congreso la reforma electoral, ambos coincidieron en destacar la confianza que ciudadanos y organizaciones partidistas le otorgan al INE.

Durante el evento, realizado en la sede del Instituto, dirigiéndose al líder nacional de los priistas, la presidenta del INE hizo alusión a los años en que los partidos no confiaban en la autoridad electoral.

En otros tiempos, usted lo recordará, era inimaginable que un partido pusiera en manos de la autoridad su propia tarea registral. Hoy, esta confianza que se ha ganado a partir de los años de trabajo técnico especializado, esta experiencia que se acumula en el INE, en todos los aspectos, nos da esta tranquilidad de poder firmar el convenio que nos convoca el día de hoy”, expuso Taddei.

INE simboliza los esfuerzos históricos del pueblo de México: Moreno

Al advertir que la democracia se encuentra en riesgo por la llamada “Ley Maduro”, Alejandro Moreno dijo que, para el PRI, el INE simboliza los esfuerzos históricos del pueblo de México por contar con un organismo garante de la democracia.

“Hay que decirlo como es, cuando se ataca al INE, se ataca a la democracia”, dijo el dirigente partidista, en alusión a las modificaciones que se han adelantado contendría la reforma, a fin de reducir recursos de la institución y eliminar a organismos locales electorales, los OPLE.

Quienes hoy lo desacreditan no quieren mejorar la democracia, quieren controlarla; no queremos un INE sometido, no queremos un INE alineado con el gobierno, queremos un INE fuerte, profesional y ciudadano, porque la democracia necesita contrapesos”, expuso.

Taddei sostuvo que “hace 30 años era imposible que un partido dijera: ‘con el Padrón del INE vamos a verificar una asamblea’”.

Afirmó que, en contraste al pasado, “hoy tenemos esa tranquilidad y la ofrecemos a todos los partidos nacionales que así la ocupen”. Y recordó que, por mandato constitucional, el INE está obligado a promover la vida de los partidos políticos y el sistema de partidos y “ésta es una herramienta que se suma al cumplimiento de ese mandato constitucional”.

Detalló la consejera presidenta del INE que al año recibe entre 10 y 12 millones y medio de mexicanas y mexicanos en sus 870 módulos a nivel nacional.

Agradeció Guadalupe Taddei la confianza del PRI al “compartir esta preocupación de las correctas afiliaciones con el INE”, con el respaldo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

El convenio pone a disposición del PRI la aplicación móvil para llevar a cabo la realización de la captación de registros de afiliación, ratificación y refrendo de sus afiliados.

*mcam