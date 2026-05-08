Segob mantiene diálogo con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas

La Secretaría de Gobernación informó que continúa el diálogo permanente con familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como parte de las acciones prioritarias del Gobierno de México en esta materia.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una reunión con madres, padres buscadores y colectivos provenientes de la Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, con el objetivo de dar seguimiento a las mesas de trabajo y fortalecer la coordinación institucional.

Habrá una próxima reunión

La mesa de diálogo tuvo una duración de cuatro horas con la titular de Gobernación y posteriormente se extendió por dos horas más con la participación de las distintas autoridades involucradas. Al término del encuentro, se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo el 13 de junio.

Reunión con Segob

Durante el encuentro, la funcionaria federal señaló que estos espacios representan un ejercicio permanente de escucha, diálogo y construcción conjunta con las familias, además de reiterar el compromiso del gobierno federal para mejorar las acciones de búsqueda, identificación humana y atención integral a las víctimas.

“Nos toca seguir fortaleciendo la actuación de las distintas instituciones y también nos toca corregir, si es necesario. Sus exigencias son legítimas y tenemos clara la obligación de atender”, expresó.

Fortalecimiento de la Ley General en materia de desaparición

Por su parte, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, explicó que estas reuniones dan continuidad a los procesos de diálogo realizados durante 2025, los cuales permitieron avanzar en el fortalecimiento de la Ley General en materia de desaparición, así como en la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda.

El funcionario detalló que en las mesas participan la Comisión Nacional de Búsqueda, fiscalías estatales, comisiones locales de búsqueda y la Fiscalía General de la República, con el propósito de revisar casos específicos y verificar el avance de carpetas de investigación.

En la reunión también estuvieron presentes Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Segob informó que en las próximas semanas continuarán los encuentros con colectivos y familiares de otras regiones del país, como parte de una estrategia nacional para fortalecer los mecanismos de búsqueda y atención a víctimas.

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