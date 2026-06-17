Morena debe revisar antecedentes de aspirantes: Claudia Sheinbaum

Al consultarle su opinión sobre la posibilidad de que el senador Enrique Inzunza, solicitará fomar parte del proceso de selección de candidaturas por la gubernatura de Sinaloa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que le corresponde a Morena revisar los antecedentes de quienes busquen candidaturas para las elecciones de 2027 y determinar los lineamientos para poder participar en los procesos internos.

Previo a que el senador declinará su intención de participar en el proceso por la candidatura de Morena por Sinalao, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó emitir una opinión sobre el caso del político que es señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. En su lugar, dijo que es una decisión de Morena los perfiles que seleccionará.

La mandataria federal explicó que Morena emitirá las convocatorias correspondientes y establecerá las reglas para la participación de quienes busquen competir. Especial

No es una opinión personal. Tiene que ser a partir de las definiciones que tiene Morena para los puestos de elección popular, quién se presenta, quién no se presenta, cuáles son los antecedentes y bajo qué condiciones", consideró.

La mandataria federal explicó que Morena emitirá las convocatorias correspondientes y establecerá las reglas para la participación de quienes busquen competir por cargos de elección popular. Destacó que Morena analiza exigir la separación del cargo a algunos aspirantes como parte de sus procesos internos rumbo a las elecciones del 2027.