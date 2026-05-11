Ariadna Montiel acusa al PAN de carecer de autoridad moral para hablar de legalidad
La líder morenista acusó al PAN de recurrir nuevamente al “golpismo mediático” y a la “injerencia extranjera” con el propósito de desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por Morena y respaldado, dijo, por millones de ciudadanos en el país
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lanzó críticas contra el Partido Acción Nacional (PAN) al señalar que ese instituto político carece de autoridad moral para hablar de legalidad debido a los casos de corrupción que marcaron a gobiernos panistas.
A través de un mensaje en redes sociales, Montiel afirmó que Acción Nacional representa “una de las etapas más corruptas y cuestionadas de la política mexicana”, y citó como ejemplos al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, y al excandidato presidencial Ricardo Anaya.
La líder morenista acusó al PAN de recurrir nuevamente al “golpismo mediático” y a la “injerencia extranjera” con el propósito de desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por Morena y respaldado, dijo, por millones de ciudadanos en el país.
Montiel aseguró que su partido defenderá tanto la legalidad como el mandato popular expresado en las urnas. “En Morena haremos valer la ley y la voluntad popular expresada en las urnas”, escribió en su publicación.
El posicionamiento de la presidenta nacional de Morena se da en medio de los señalamientos y confrontaciones entre fuerzas políticas, en un contexto de creciente disputa rumbo a los próximos procesos electorales y de debates sobre el rumbo institucional del país.