Detienen a sujeto por muerte de su hermano tras una discusión

Un hombre buscado por el delito de parricidio, tras hechos en los que perdió la vida su hermano, fue detenido por autoridades del estado de Jalisco.

Nicolás “N” contaba con un mandamiento judicial decretado por el Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial, el cual fue cumplimentado este 16 de julio en calles de la colonia el Mante en Tlaquepaque.

De acuerdo con el expediente, los hechos que se investigan ocurrieron en noviembre de 2004 al interior de un domicilio de la colonia Lomas del Cuatro en Tlaquepaque.

El ahora detenido tuvo una discusión con su hermano, a quien golpeó dejándolo gravemente herido.

No obstante, la víctima no acudió a recibir atención médica, por lo que se quedó en cama durante unos días.

Cuando su salud empeoró, fue trasladado hasta una Cruz Roja, donde falleció debido a un traumatismo craneoencefálico generado por los golpes recibidos.

Una vez que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y tras realizarse las investigaciones correspondientes, se decretó la orden de aprehensión ya ejecutada.

Con su detención, será trasladado hasta un juzgado donde se definirá su situación legal en las próximas horas.

La Fiscalía del Estado de Jalisco reitera que, sin importar la temporalidad, investigará los delitos para procurar la justicia y lograr la captura de quienes están señalados como presuntos responsables.