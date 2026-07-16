Roberto Lazzeri se reúne con director de ICE por muerte de mexicanos en operativos

El embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo esta semana una serie de reuniones con autoridades federales, legisladores y líderes de organizaciones civiles para atender las preocupaciones de México en materia migratoria y fortalecer la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos.

Este día, junto a la subsecretaria para América del Norte de la Cancillería, Cristina Planter, se reunió con el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) David Venturella, y el subdirector, Charles Wall, para abordar los casos de connacionales fallecidos durante operativos, como recientemente ocurrió con el caso del señor Lorenzo Salgado en Houston, Texas, o bajo custodia de esta agencia.

Planteamos la necesidad de esclarecer cada caso, garantizar acceso consular oportuno y notificación inmediata a las familias, y acordamos explorar mecanismos de coordinación para prevenir que se repitan.

Reiteramos que México respeta el derecho de cada país a aplicar sus leyes migratorias, pero que toda actuación de autoridad debe realizarse con pleno respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas”, sostuvo.

También, dialogaron con los representantes Adriano Spaillat, Lou Correa y Sylvia García del grupo de congresistas hispanos, sobre la protección de las y los mexicanos, migración y seguridad fronteriza.

Agradezco su disposición para mantener una interlocución abierta y fortalecer la coordinación con el Congreso y sus facultades de supervisión”, resaltó el representante mexicano en Washington.

Los funcionarios también charlaron con el senador Gary Peters, líder demócrata del Comité de Seguridad Interna del Senado, sobre migración, seguridad fronteriza, comercio y la revisión del T-MEC.

Coincidimos en que la coordinación bilateral es indispensable para una frontera segura, ordenada y eficiente”.

El embajador Lazzeri Montaño y la subsecretaria Planter Riebeling se encontraron con el congresista Toc McClintock con quien intercambiaron puntos de vista sobre libre comercio e integración económica de América del Norte, y resaltaron la migración como un tema compartido de la relación bilateral.

La agenda concluyó este jueves con las organizaciones Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC)-que apoya a la familia del connacional Lorenzo Salgado-con Mi Familia Vota, Latino Victory y UnidosUS que apoyan a los migrantes latinos, especialmente a los mexicanos que son mayoría en l sociedad americana.