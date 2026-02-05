“Seguirán 200 pluris en la Cámara; es tema superado”: Monreal

El jefe de bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó este jueves que el tema de los pluris está superado en las negociaciones que Secretaría de Gobernación realiza con PVEM y PT.

Anunció que “ese tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300-200, con la fórmula de representación proporcional, como la Constitución lo señala. Es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distritos, y 200 como lo establece actualmente la Constitución. Creo que ese tema está superado”.

Sin embargo, el líder de la mayoría en San Lázaro aclaró que habría modificaciones en la selección de quienes llegarían al Congreso por esa vía. “Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su operación”.

En breve entrevista en Querétaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro dijo haberse enterado la noche del miércoles, por lo que le contaron representantes de ambos partidos aliados, que uno de los acuerdos es mantener la representación proporcional tal como ahora se encuentra en la Constitución.

Interrogado sobre cómo se manejaría ese punto en la iniciativa presidencial, luego de las negociaciones con PVEM y PT, el diputado Monreal compartió que ese tema estaba superado y dio por hecho que en habrá consultas con los demás partidos.

Si bien no confirmó si San Lázaro será la cámara a la que originalmente llegara la propuesta, el coordinador de la diputación morenista aseguró que ello sucederá antes de que concluya febrero.

Detalló que está enterado “porque ayer me lo comentó el Verde y el PT, que llevan tres reuniones con la secretaria de Gobernación y con el compañero Pablo Gómez, de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

La están redactando y nos la puedan enviar, la iniciativa que acuerden los tres partidos: Morena, PT y Verde…Podría ser segunda o tercera semana de febrero”.

Recordó que se tiene como plazo fatal este mes para emprender el proceso legislativo correspondiente, porque, de lo contrario, “se nos van a complicar los tiempos para la aprobación de la reforma constitucional y la reforma legal”.

De acuerdo con la Constitución vigente, los cambios legislativos en materia electoral tendrán que estar listos en junio, es decir, un año antes de los comicios de 2027.

El presidente de la Jucopo garantizó que “una vez que llegue a la Cámara de Diputados vamos a abrir foros, para que participen PRI, PAN, MC y expertos en la materia electoral”, garantizó el presidente de la Jucopo.

jcp