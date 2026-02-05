Desmantelan 10 campamentos del crimen organizado en Sinaloa

Elementos de la Marina Armada de México desmantelaron 10 campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos durante los operativos de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos en la zona serrana del municipio de Concordia, en Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, las acciones se realizaron en los poblados de Los Naranjos y El Verde, donde el personal naval aseguró mil 600 cartuchos útiles, 46 cargadores, cuatro chalecos tácticos, un casco balístico y un artefacto explosivo de fabricación casera.

Las autoridades señalaron que los campamentos presentaban indicios claros de haber sido utilizados por miembros del crimen organizado, por lo que fueron inhabilitados y desmantelados en su totalidad como parte de las acciones para recuperar el control territorial en la zona.

El artefacto explosivo localizado fue destruido en el mismo sitio, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos, mientras que el resto del material asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades mantienen el operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos. Especial

Operativos aéreos y terrestres en la sierra

La Secretaría de Marina informó que los trabajos de búsqueda continúan mediante sobrevuelos y recorridos terrestres en distintos puntos de la sierra de Concordia, con el objetivo de localizar a los mineros que permanecen desaparecidos desde finales de enero.

Las labores se realizan en coordinación con autoridades estatales y federales, debido a las condiciones geográficas de difícil acceso y a los riesgos de seguridad detectados en la región.

Detenciones y cateos relacionados con el caso

Como parte de las acciones paralelas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el 4 de febrero fueron detenidas cuatro personas —tres hombres y una mujer— en los poblados de La Concepción y El Verde, quienes se encontraban en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores y equipo táctico.

Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades para determinar su posible relación con la desaparición de los mineros.

De manera previa, la Fiscalía General del Estado dio a conocer la localización de pertenencias de las víctimas tras cateos realizados en cinco domicilios, uno en Mazatlán y cuatro más en Concordia.

Buscan a mineros desaparecidos

Los mineros desaparecieron el viernes 23 de enero, luego de haber sido privados de la libertad por un grupo armado cuando se encontraban en un campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver, que opera en esta región de Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su paradero.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los mineros no habían recibido amenazas previas a ser 'levantados' por el grupo armado.