Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz

El alcalde de Zacualpan, Veracruz, Andrés Maldonado Yáñez, y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Jazmín Martínez Santizo, fueron víctimas de un ataque armado cuando regresaban de la ciudad de Xalapa.

Afortunadamente ambos resultaron ilesos, reportaron autoridades de Veracruz.

De acuerdo con información del Ayuntamiento, el atentado ocurrió alrededor de las 20:30 horas del 4 de febrero, en el tramo carretero que conecta la capital del estado de Veracruz con el municipio.

El chofer de la unidad oficial, Hilario Fragoso Calderón, recibió un disparo en la pierna y fue trasladado a un hospital, donde se reporta estable.

Las autoridades municipales informaron que los teléfonos celulares del alcalde, de extracción priista y de su esposa fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como parte de las diligencias iniciales, por lo que no han podido comunicarse directamente con la población.

La síndica Juliana Pérez Tiburcio señaló que se encuentran a la espera del desahogo de pruebas para identificar a los responsables.

En redes sociales, habitantes del municipio solicitaron la intervención de la gobernadora y demandaron avances en la investigación.

El Ayuntamiento llamó a la ciudadanía a mantener la calma y atender únicamente información oficial mientras continúan las indagatorias.

Zacualpan está ubicado en la Sierra Norte de Veracruz y es un pintoresco municipio de la huasteca veracruzana conocido por sus paisajes montañosos, clima templado húmedo y el tradicional carnaval con "máscaras narigonas".

Con una población aproximada de 6,788 habitantes, destaca por su producción artesanal, el mole de guajolote y la zona arqueológica de Pueblo Nuevo.

