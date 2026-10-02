El ISSSTE transforma la atención médica básica con 12 nuevas Unidades de Medicina Familiar

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invirtió más de 164 millones de pesos para la edificación de 12 nuevas Unidades de Medicina Familiar en nueve estados del país, orientadas a fortalecer el primer nivel de atención, la prevención de padecimientos y el cuidado de la salud de la derechohabiencia.

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, detalló que estas infraestructuras se localizan en San Buenaventura, Coahuila; San Miguel, Tamaulipas; Rosarito, Baja California; Huautla, Tapanatepec, Guelatao y Nochixtlán, Oaxaca; Tixkokob, Yucatán; Hecelchakán, Campeche; Playa del Carmen, Quintana Roo; Los Reyes Salgado, Michoacán; y Chiapa de Corzo, Chiapas.

Cada una de las instalaciones operará con consultorios de medicina familiar y odontología, área de curaciones, farmacia, archivo y almacén, con el objetivo de ofrecer servicios de consulta externa general, medicina preventiva, esquemas de vacunación y detección oportuna de padecimientos.

“12 nuevas unidades de medicina familiar. Así, no solo crecemos en el segundo y tercer nivel, que son las instancias hospitalarias, sino también en el primer nivel, que se encarga de atender a la familia y de prevenir las enfermedades. El ISSSTE sigue creciendo y se sigue transformando”, destacó Batres Guadarrama a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

El titular del instituto explicó que se trata de unidades concebidas para la cercanía comunitaria, las cuales cuentan con una estructura funcional destinada a la promoción de hábitos saludables y la atención oportuna. “Estas son unidades de primer nivel, son mucho más sencillas, tienen un consultorio de medicina familiar, tienen un consultorio de medicina dental, tienen un área de curaciones, cuentan con su farmacia, cuentan con su archivo, cuentan con su almacén y están destinadas a la prevención y promoción de la salud”, puntualizó el funcionario sobre el impacto operativo de la obra.