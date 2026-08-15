Monreal anuncia reinicio de Parlamentos Universitarios y convocatorias para jóvenes

La Cámara de Diputados reanudará los programas de formación y debate parlamentario orientados a estudiantes de educación superior y sectores juveniles de la población, confirmó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

En un mensaje difundido en sus canales oficiales, el legislador explicó que estos talleres buscan adentrar a la ciudadanía en la labor cotidiana del Poder Legislativo y perfeccionar sus capacidades de análisis normativo.

“Vamos a reiniciar los parlamentos universitarios para que puedas adentrarte al mundo legislativo y puedas convertirte en un legislador con capacidad de debate, de discusión, de deliberación, de análisis, de reflexión sobre las leyes que conforman el sistema normativo mexicano”, afirmó Monreal.

Inclusión para jóvenes no escolarizados y "no tan jóvenes"

El líder parlamentario subrayó que, tras escuchar demandas ciudadanas vertidas en redes sociales, el esquema se ampliará para incluir a personas que no cursan la universidad, así como a adultos de mayor edad.

“Pero también en el reclamo hay, que me parece correcto, que convoquemos a los jóvenes que no están inscritos en universidades. También se va a reiniciar 'Jóvenes Dialogando', y también esta convocatoria que también surge de redes para los 'no tan jóvenes'”, detalló.

Calendario de actividades y convocatorias

Monreal puntualizó las fechas programadas para la realización de estos ejercicios participativos en la Cámara de Diputados:

No Tan Jóvenes Legislando: La jornada legislativa quedó programada para llevarse a cabo los días 3 y 10 de octubre .

La jornada legislativa quedó programada para llevarse a cabo los días . Parlamentos Universitarios: Las sesiones se reanudarán a partir del mes de septiembre con reuniones constantes.

Las sesiones se reanudarán a partir del mes de con reuniones constantes. Registro de aspirantes: Las bases para todas las modalidades serán publicadas a través de sus plataformas digitales oficiales.

El diputado concluyó su mensaje reiterando la invitación a la ciudadanía a inscribirse e integrarse de forma activa en las labores deliberativas del recinto legislativo.