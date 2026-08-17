“Amarrada” presidencia de la Mesa Directiva en Diputados para Raúl Bolaños

Raúl Bolaños Cacho-Cué cuenta con el perfil de idoneidad para dirigir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Agregó que dicho nombramiento ya está amarrado y cuenta con la aprobación de todos los grupos parlamentarios.

“Nosotros la mayoría legislativa vamos a respaldar la propuesta del Partido Verde Ecologista de México, a quien le corresponde Este año, tercer año y último de la legislatura presidir y el Partido Verde me ha hecho saber que su propuesta formal es Raúl Bolaños Cacho”, declaró, tras asistir a la presentación del Informe Legislativo 2025-2026 de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

Agregó que en Morena respaldarán la propuesta del Verde “para que no haya sobresaltos ni problemas, todo tiene que ser consensado y he platicado con los coordinadores de los grupos parlamentarios y todos respaldarán esta propuesta”, remarcó.

En ese sentido, el líder de la bancada ecologista, Carlos Puente Salas, reconoció que Bolaños “cuenta con el perfil de idoneidad” y el nombramiento deberá ser consensado y avalado por los integrantes de la bancada ecologista.

“Habremos de terminar de hacerlo formal con nuestro grupo parlamentario, pero sin duda el compañero diputado Raúl Bolaños Cacho, hasta el día de hoy vicepresidente de la Mesa Directiva pues ha venido acumulando experiencia en la conducción de ésta y sin duda sería un perfil por la idoneidad para poder conducir los trabajos. Debemos de hacerlo de manera formal con nuestro grupo parlamentario para que esto pueda quedar formalizado”, expresó.

Ante la aseveración de Ricardo Monreal, de que fue la propia dirigencia del Verde quien adelantó que sería Bolaños Cacho quien ocupe la presidencia en la Mesa Directiva, Carlos Puente insistió en que el diputado por Oaxaca “es un perfil natural para la postulación”.

“Pero falta que pase por el aval del grupo (…) en respeto, y sí, se los pido así, en respeto a mis compañeras y compañeros, de que no me gusta hacer las cosas, por más de que se haya mencionado, no hay como formalizarlo bien”, remarcó.

Por último, adelantó que la reunión plenaria de su bancada “se llevará a cabo en San Lázaro”, previo al arranque del tercer año de la actual legislatura, -el 1 de septiembre próximo-.

La fecha, dijo, se dará a conocer en los próximos días.