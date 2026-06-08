Competida la contienda en Acapulco, Moisés Reyes se posiciona

En pasados días Moisés Reyes Sandoval, con amplia experiencia administrativa, legislativa y judicial, renunció a su cargo en las Suprema Corte de Justicia de la Nación, para integrarse a los trabajos de la Cuarta Transformación en su estado natal, movimiento al que pertenece.

En unas cuantas semanas Reyes Sandoval, el ex diputado morenista a reconectado con la sociedad acapulqueña y con el sector pesquero, turístico, sindicalista, empresarial entre otros, quienes lo ven como un fuerte aspirante a la coordinación de morena en Acapulco y eventual candidato a la presidencia municipal, por su trabajo territorial de años y su arraigo al partido que encabeza Ariadna Montiel.

La contienda luce complicada, por que también están apuntados el Oficial Mayor del Gobierno de Guerrero, Ricardo Salinas e Irugami Perea, acapulqueño que actualmente es Diputado Federal por la Ciudad de México, específicamente la Alcaldía de Tlalpan. No obstante Moy Reyes, como lo conocen en el puerto ha encontrado grandes alianzas territoriales, que le permiten estar a la altura de las circunstancias.