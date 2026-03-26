Mirai inaugura su Infraestructura IA con el primer motor de reservas hotelero 100% conversacional

En un contexto donde la industria turística se prepara para picos de demanda global como Semana Santa o eventos internacionales de gran magnitud, la tecnología se vuelve un factor decisivo para que los hoteles capten reservas de forma ágil, directa y desde cualquier parte del mundo.

Mirai, compañía especializada en tecnología hotelera para potenciar la venta directa, anunció el lanzamiento de Mirai AI Infrastructure, arquitectura pionera que convierte su motor de reservas en el primero de la industria capaz de operar de forma 100% conversacional, permitiendo completar una reserva directamente dentro de una conversación.

Con esta tecnología, los viajeros pueden consultar, cotizar y reservar habitaciones sin navegar por formularios o páginas web, simplemente conversando desde canales como WhatsApp, chat, email o teléfono y a través de asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, Claude o Gemini.

Esta infraestructura permite responder preguntas habituales desde disponibilidad o precios hasta servicios, políticas o promociones, recomendar opciones y completar la reserva con pago seguro.

"Este es un cambio de paradigma en la forma en que los viajeros interactúan con los hoteles. Las personas ya no quieren navegar entre páginas; quieren preguntar y resolver en el momento. Con esta arquitectura, el propio motor de reservas entiende el lenguaje natural y puede cerrar una reserva dentro de la conversación, sin fricciones ni redirecciones", señaló Javier Marín, Regional Director & Head of Sales de Mirai.

El lanzamiento llega en un momento clave para la industria hotelera global. Durante temporadas de alta demanda que movilizan millones de viajeros, desde cualquier canal y en lenguaje natural, puede marcar la diferencia entre captar o perder una reserva.

Mirai AI Infrastructure está construida sobre cinco piezas fundamentales que trabajan de forma integrada para transformar la experiencia de reserva y la venta directa hotelera:

• Motor de reservas evolucionado, preparado para operar en lenguaje natural y cerrar reservas dentro de la conversación.

• Knowledge, la base de datos maestra que organiza y estructura la información del hotel y asegura que las respuestas sean coherentes y uniformes en todos los canales.

• Sarai, la inteligencia conversacional que responde, recomienda, cotiza y completa la reserva operando en los canales conversacionales.

• Lobby, la gobernanza de la infraestructura para la trazabilidad, analítica e intervención humana cuando aporta valor.

• MCP (Model Context Protocol), la capa de conectividad que permite la conexión con asistentes y agentes externos de IA.

Esta arquitectura permite que contenido, inventario, reglas comerciales e inteligencia conversacional trabajen coordinadamente dentro de un mismo entorno, asegurando coherencia operativa y una experiencia fluida para los viajeros.

Durante años, la venta directa de los hoteles giró en torno a una única interfaz: la web. Sin embargo, hoy los usuarios prefieren preguntar, resolver dudas y tomar decisiones conversando, ya sea a través de mensajería o asistentes de inteligencia artificial.

Con este lanzamiento, Mirai se posiciona como pionera en el desarrollo de infraestructura conversacional aplicada a la venta directa hotelera, preparando al sector para una etapa en la que las reservas ya no comenzarán necesariamente en una página web, sino con una simple pregunta.