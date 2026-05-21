México y la Unión Europea firman alianza para combatir al crimen organizado

Con el Acuerdo Global Modernizado que se firmará mañana en Palacio Nacional, la Unión Europea y México reforzarán su colaboración en temas que van más allá del intercambio comercial y el incremento de inversiones, como es la seguridad para disminuir las amenazas que representa la actividad transnacional del crimen organizado, destacaron el canciller mexicano Roberto Velasco y Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

En mensaje conjunto, luego de una reunión de trabajo previa a la VIII Cumbre México-Unión Europea que encabezará mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y António Costa, presidente del Consejo Europeo, así como Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, los funcionarios explicaron que la colaboración tiene que ver con intercambio de información de inteligencia.

“Hemos conversado sobre cómo hay organizaciones criminales que están realizando actividades a nivel global como es el caso de lavado de dinero, por supuesto lo que tiene que ver con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas, así que tenemos la intención de mantener un diálogo y buscar posibilidades de cooperación para hacer frente a este tipo de amenazas y actividades”, señaló el secretario Velasco, quien al mismo tiempo dijo que a partir de esta cumbre que no ocurría desde hace más de una década, vendrá una nueva etapa en la relación con la Unión Europea.

En tanto, Kaja Kallas afirmó que México es un aliado estratégico de la Unión Europea por la influencia que tiene en América Latina y en todo el mundo, en ocasiones de reuniones multilaterales votan de manera similar al contar con los mismos valores y principios.

“Y trabajaremos en seguridad, migración y protección ambiental. Vamos a aumentar nuestra colaboración entre Europol y las fuerzas del orden en México para combatir el crimen organizado. Entonces, este es un paquete muy grande que las presidentas van a endosar el día de mañana”

SOBRE EL TEMA CUBA

En el diálogo, ambos funcionarios se refirieron al tema Cuba, la canciller europea señaló que la isla ha llegado a un punto de inflexión en el que debe regresar la libertad y terminar el control y el aislamiento.

“Para nosotros es importante que el pueblo cubano tenga el derecho a elegir y la represión política debe terminar y también debe terminar la asfixia de la economía”, subrayó Kaja.

El canciller Roberto Velasco se reunió con Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Especial

“Respecto de Cuba, nuestra posición siempre estará fundada en los principios que están establecidos en nuestra constitución que contempla la autodeterminación d ellos pueblos y naturalmente la solución pacífica de controversias, entre otros principios”, señaló por su parte el canciller Velasco.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que hubo coincidencia en la importancia de mantener cooperación humanitaria para que el pueblo de Cuba tenga servicios básicos, alimentos y medicamentos, en tanto se resuelve la situación con Estados Unidos.