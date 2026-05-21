Detienen a hombre por abuso de dos menores que estaban desaparecidas en NL

Por presuntamente haber abusado sexualmente de dos adolescentes que tenían reporte de desaparición un hombre fue detenido en Monterrey. El sujeto fue identificado como Pedro “M”, de 38 años, quien fue capturado en el cruce de Juárez y Modesto Arreola, en el centro de la ciudad.

Las menores estaban desaparecidas desde el martes cuando salieron de su casa para dirigirse a la escuela secundaria en el municipio de Juárez; sin embargo, no llegaron por lo que sus familiares interpusieron un reporte ante el Grupo Especializado de Búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del estado.

Cuando realizaban labores de prevención y vigilancia en el centro de Monterrey policías de ese municipio fueron informados que se solicitaban su apoyo por parte de dos mujeres que localizaron a las jóvenes.

Presuntamente, como el sujeto les prometió comida y trabajo las llevó a un negocio en el centro de la ciudad. Cortesía

Al llegar al sitio, una mujer les informó que a través de redes sociales se enteró que en el centro de la ciudad habían observado a su hija que estaba desaparecida.

En el sitio referido encontró a las dos menores que estaban acompañadas por un adulto. Presuntamente, como el sujeto les prometió comida y trabajo las llevó a un negocio en el centro de la ciudad.

Las madres de ambas solicitaron el apoyo policiaco debido a que las jóvenes confesaron haber sido víctimas de abuso sexual.

Los policías de Monterrey procedieron a informar de la localización de las adolescentes al personal del Grupo GEBI, para las indagatorias correspondientes.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey donde quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten.

fdm