Suman 14 muertes y 332 casos por golpe de calor en el país

Las muertes por golpe de calor en el país, ascendieron a 14 en lo que va de la actual temporada de altas temperaturas que inició el pasado mes de marzo.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud con corte al 20 de mayo, las defunciones ocurrieron en 11 estados. Baja California, Chiapas y Veracruz confirmaron 2 muertes cada uno.

Con un fallecimiento por entidad, se reportaron: Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Golpe de calor afecta a 332 personas

De marzo a la fecha, se han registrado 543 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas.

El golpe de calor fue el padecimiento más frecuente con 332 reportes, le siguió la deshidratación con 180. A lo cual, se sumaron 31 pacientes que fueron atendidos por quemaduras.

El golpe de calor fue el padecimiento más frecuente con 332 reportes, seguido de la deshidratación con 180. Cuartoscuro

Secretaría de Salud emite recomendaciones

Ante las altas temperaturas que afectan al país, la a Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones:

Prestar especial vigilancia a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos, ya que son más susceptibles a padecer un golpe de calor.

Prestar especial vigilancia a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos, ya que son más susceptibles a padecer un golpe de calor. Buscar atención médica si se presentan síntomas como temperatura corporal alta, piel enrojecida, mareos, vómitos, estado de confusión, desmayos, dolor de cabeza intenso, respiración rápida, entre otros. Y no automedicarse.

Evitar estar bajo el sol durante los horarios de mayor intensidad, principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Realizar actividades al aire libre únicamente temprano por la mañana o al finalizar la tarde.

Mantener una hidratación constante con agua natural de manera regular.

En caso de ser necesario, utilizar sales de rehidratación oral para recuperar líquidos y minerales.

Usar ropa de colores claros y que sea ligera.

Emplear sombrero o gorra para cubrir la cabeza.

Aplicar bloqueador solar.

Permanecer en espacios que se mantengan frescos y cuenten con ventilación.

fdm