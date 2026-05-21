Sheinbaum acuerda con Markwayne Mullin seguir colaborando en el marco de respeto de ambos países

La colaboración entre México y Estados Unidos continuará en un marco de respeto, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, expuso Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales al concluir el encuentro en Palacio Nacional.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo informó que ella recibiría a Mullin junto con el gabinete de seguridad, y que le expondría la postura de su gobierno y posteriormente se retiraría para continuar con sus actividades y sus secretarios continuarían con la mesa de trabajo. Mullin arribó a la sede del Ejecutivo a las 11:25 horas e ingresó por la puerta de Corregidora número 8, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El funcionario estadounidense y su equipo de trabajo se retiraron de Palacio Nacional a las 14:10 horas. La visita de Mullin se da en el contexto de la exigencia del gobierno estadunidense de que el gobierno de México arreste con fines de extradición a diez funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. El gobierno de México se ha negado al arresto preventivo y ha exigido pruebas de la culpabilidad de los funcionarios. La presidenta argumentó que su administración actúa en reciprocidad, pues el gobierno estadounidense no ha entregado en extradición a personajes que son requeridos por la justicia mexicana.

El gobierno de México se ha negado al arresto preventivo y ha exigido pruebas de la culpabilidad de los funcionarios, e incluso la propia presidenta dijo que su administración actúa en reciprocidad, pues el gobierno estadunidense no ha entregado en extradición a personajes que son acusados en México y son requeridos por la justicia.

Además, la presidenta ha exigido a los Estados Unidos que actúe con mayor contundencia en su territorio para reducir el consumo de drogas, en la desarticulación de grupos de la delincuencia organizada y en combatir el tráfico de armas hacia México.

Mullin asumió el cargo en marzo de 2026 y es la primera ocasión que acude a Palacio Nacional.