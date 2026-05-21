FGR detiene a tratantes de personas ligados a “Los Salazar”

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron órdenes de aprehensión en Sonora, en contra de Jesús Said Rochín Aguilar y Claudia Marina Ruiz Carreón, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de personas, ligados a una agrupación delictiva conocida como “Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” y/o "Los Paredes”.

Resultado de trabajos de investigación de campo, se identificó que en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México operaba la agrupación delictiva conocida como “Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora” y/o "Los Paredes ", una organización criminal trasnacional de alto perfil que posiblemente opera como brazo armado del Cártel de Sinaloa, dedicada al tráfico de migrantes y trasiego de drogas. Habría ejercido funciones de administración, supervisión y dirección en las actividades ilícitas mencionadas.

Claudia Marina, la mano derecha

Claudia Marina Ruiz Carreón, probable pareja sentimental de Jesús Said Rochín Aguilar, operaría como mano derecha de éste, al parecer ejerciendo funciones de administración y logística en las actividades de tráfico de personas.

La coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se logró ubicar dos inmuebles localizados en el municipio de Nogales, en los que posiblemente se realizaban diferentes actividades como reuniones y planes para la comisión de acciones ilícitas.

En seguimiento a las labores operativas, personal de la AIC y la SSPC, en colaboración con la SEDENA, se constituyeron en las inmediaciones de los domicilios ubicados en las colonias Las Praderas y Del Rosario, ambos en el municipio de Heroica Nogales, en donde se hicieron efectivas las dos órdenes de aprehensión en contra de Jesús Said Rochín Aguilar y Claudia Marina Ruiz Carreón.

Las investigaciones señalan que estas personas son posibles integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y trasiego de drogas.

Al momento de su aprehensión, a Rochín Aguilar y Ruiz Carreón les fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien definirá su situación jurídica.

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