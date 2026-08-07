Hoy se conocerán citas para examen de control de la UNAM

La UNAM informó a la medianoche a los aspirantes que este viernes 7 de agosto por la tarde podrán consultar en “TU SITIO” la información de su cita para el examen de control presencial: día, horario y sede.

Esta mañana, la página aparece con la leyenda “en construcción”, por lo que el sitio estaría siendo habilitado para la consulta que la DGAE anunció para hoy.

Aspirantes de la UNAM esperan la habilitación de "Tu Sitio" para conocer la sede y el horario de su examen de control presencial. Especial

El dato puede abrir un avance de servicio: qué deben esperar los casi 58 mil aspirantes convocados al examen de control, cómo quedarán distribuidas las sedes y qué implicaciones tendrá la asignación de citas, particularmente para quienes viven fuera de CDMX.