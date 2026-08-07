La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 7 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 7 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

8:30 Horas | Detención de Ángel Aguirre no tiene que ver con un tema político: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la captura del exgobernador Ángel Aguirre no tiene que ver con un tema político, sino con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) tras analizar la evidencia que se tenía del caso Ayotzinapa pero ahora empleando análisis de inteligencia e investigación.

"Esta detención tiene que ver con un trabajo que viene haciendo ya desde hace muchos meses la fiscalía y ellos tendrán que seguir dando las evidencias de esta detención, por qué se da, bajo qué circunstancias, y los testimonios que ayer dio a conocer la fiscal, cómo se dieron", comentó.

7:45 Horas | En México hay 33 casos de ciclosporiasis; Ssa descarta brote activo en el país

En México se tienen 33 casos de ciclosporiasis confirmados, la cual provoca "diarrea explosiva", hasta el 31 de julio, informó el secretario de Salud, David Kershenobich, quien afirmó que no se tiene un brote activo de esta enfermedad en el país.

El titular de Salud dijo que el parásito está presente en todo el mundo y se hace más evidente entre mayo y agosto anualmente en casi todos los países. Explicó que En el hemisferio norte se presenta en Norteamérica, Latinoamérica, Europa África y Asia.

"El mensaje se que seguiremos informando con transparencia, evidencia científica y trabajando para proteger la salud de todos los mexicanos. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad que no tenemos un brote activo de ciclosporiasis en nuestro país", puntualizó.

7:42 Horas | Perú otorgó salvoconducto a Betssy Chávez y ya viaja a México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno de Perú encabezado por Keiko Fujimori accedió a la petición de México de otorgarle el salvocoducto a Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, quien estaba asilada a la embajada mexicana en aquél país, con lo que la exfuncionaria ya viaja hacia nuestro país y lo cual dio paso a que se restablecieran las relaciones bilaterales.

"Quiero informarles que Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, está a punto de aterrizar en México. Fue un avión de la Fuerza Aérea en México por ella. Es un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori y con esto se van a restablecer las relaciones con Perú", dijo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 7 de agosto: Video completo