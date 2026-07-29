Sheinbaum confía en normalizar relación con Perú tras llegada de Keiko Fujimori; "no queremos ruptura"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno de México se encuentra en conversaciones con el gobierno de Perú para recuperar las relaciones diplomáticas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, conversó con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Piden salvoconducto para Betssy Chávez

La jefa del Ejecutivo detalló que en las conversaciones se incluyó la solicitud de un salvoconducto para que la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la antigua embajada mexicana en Lima, pueda viajar a México.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú, y estamos avanzando. Nosotros evidentemente queremos que la persona que está en nuestra embajada que hoy está resguardada por Brasil se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto”, detalló.

La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que Keiko Fujimori conoce la posición del gobierno de México sobre Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso peruano.

“También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el Presidente Castillo y que es una posición que nosotros hemos establecido, pero, más allá de ello, evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones”, sostuvo.