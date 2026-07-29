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Sheinbaum confía en normalizar relación con Perú tras llegada de Keiko Fujimori; "no queremos ruptura"

La presidenta reveló que el canciller Roberto Velasco conversó personalmente con Keiko Fujimori para restablecer las relaciones bilaterales.

Por: Ximena Mejía

Primer plano de Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, gesticulando activamente mientras habla en un podio presidencial con el sello nacional en Palacio Nacional. De fondo, un gran mural estilizado de una figura femenina. Sheinbaum viste un vestido negro con llamativos bordados tradicionales mexicanos rosas y verdes.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la posible reanudación de la relación con Perú.Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno de México se encuentra en conversaciones con el gobierno de Perú para recuperar las relaciones diplomáticas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, conversó con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Piden salvoconducto para Betssy Chávez

La jefa del Ejecutivo detalló que en las  conversaciones se incluyó la solicitud de un salvoconducto para que la exprimera ministra Betssy Chávez, asilada en la antigua embajada mexicana en Lima, pueda viajar a México.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú, y estamos avanzando. Nosotros evidentemente queremos que la persona que está en nuestra embajada que hoy está resguardada por Brasil se le pueda dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto”, detalló.

La presidenta Sheinbaum Pardo explicó que Keiko Fujimori conoce la posición del gobierno de México sobre Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso peruano.

“También sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el Presidente Castillo y que es una posición que nosotros hemos establecido, pero, más allá de ello, evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones”, sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 29 de julio de 2026.
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