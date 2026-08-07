Clima en México: SMN vigila 2 posibles ciclones en el Pacífico; en estos estados lloverá hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso importante para el territorio nacional: el clima en México estará marcado por fuertes contrastes debido a la vigilancia de dos zonas con potencial ciclónico en el Océano Pacífico, el paso de la onda tropical número 25 y un sistema de alta presión que sofocará el norte del país.

Zonas en vigilancia por posible desarrollo ciclónico

El Océano Pacífico se encuentra activo. Las autoridades meteorológicas mantienen un monitoreo estricto sobre dos zonas de baja presión, ambas con un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días:

Zona 1 (Lejos de costas): Se ubica al oeste-suroeste de la Península de Baja California. Por el momento, no representa un peligro inminente para el territorio nacional.

Zona 2 (Frente al occidente): Se localiza al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Esta formación requiere mayor atención debido a su cercanía con las costas mexicanas.

Onda tropical 25 y monzón mexicano: Estados con lluvias hoy

La interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 25 provocarán precipitaciones de diferente intensidad en gran parte de la República, acompañadas de posible caída de granizo.

Lluvias intensas (Prepara el paraguas y extrema precauciones):

Nayarit y Jalisco.

Lluvias muy fuertes:

Sonora (este y sureste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Sinaloa (norte)

Colima

Michoacán (norte, oeste y sur)

Estado de México (centro y oeste)

Morelos

Puebla (norte)

Guerrero (norte y oeste)

Lluvias fuertes:

Durango (oeste)

Ciudad de México (CDMX)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y oeste)

Chiapas (sur)

Tabasco (oeste)

Campeche (norte)

Yucatán (norte y este)

Quintana Roo (norte)

Chubascos y lluvias aisladas:

Chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Aisladas: Baja California y Aguascalientes.

Alerta por ola de calor extremo: Temperaturas superiores a 45°C

Mientras el occidente y centro de México lidian con las lluvias, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera castigará al norte del país con un ambiente de caluroso a muy caluroso.

Más de 45°C (Calor extremo): Baja California (noreste).

De 40 a 45°C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur), Yucatán y Quintana Roo.

De 35 a 40°C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche.

De 30 a 35°C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las zonas de calor y estar atentos a los avisos de Protección Civil ante el riesgo de deslaves o encharcamientos en las zonas de lluvia intensa.