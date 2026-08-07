Ariadna Montiel convoca a jóvenes del sureste al 4.° Campamento Nacional de Formación Política

Morena abrió la convocatoria dirigida a las juventudes de la región sur-sureste del país interesadas en integrarse a espacios de diálogo y capacitación.

A través de sus redes sociales, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, lanzó el llamado a las nuevas generaciones. “Los invitamos a participar en el 4.º #CampamentoNacional de Formación Política para Jóvenes”, compartió.

El encuentro se enfocará en los estados del sureste mexicano, con el propósito de descentralizar las actividades de capacitación e impulsar liderazgos territoriales en zonas clave.

Montiel enfatizó a los habitantes de dicha región que “si eres del sureste del país, esta es una gran oportunidad para fortalecer tu formación”.

Además de los esquemas de capacitación teórica, el programa de actividades contempla dinámicas grupales diseñadas para articular propuestas entre los distintos contingentes locales.

La dirigente subrayó que el espacio permitirá a los asistentes “intercambiar experiencias y seguir organizándonos por la Transformación”, promoviendo la vinculación activa entre los participantes.

La inscripción al evento se gestionará de manera digital a través de los canales oficiales habilitados para la recepción de solicitudes.

Para facilitar el registro y la consulta del programa completo, Montiel Reyes concluyó su mensaje compartiendo el enlace oficial y puntualizando: “Regístrate en: https://t.co/PsXd1w6wfL”.