Detención de Ángel Aguirre no tiene que ver con una tema político: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por ocultar evidencias del caso Ayotzinapa, sea un tema político.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo sostuvo que la identificación del experredista se da a partir de una investigación que permitieron acreditar la posible participación del exmandatario estatal en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los jóvenes.

“No tiene que ver nada con un tema político, tiene que ver con una investigación”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Una investigación exhaustiva: El análisis de las llamadas telefónicas

La mandataria federal puntualizó que en su momento se analizó “hasta cierto nivel” las sábanas de las llamadas telefónicas, pero ahora, en su gobierno se ha hecho una investigación más exhaustiva y profunda de estos registros, lo que permitió a la FGR encontrar los elementos necesarios para proceder con la detención.

Para mantener la transparencia y la comunicación directa con las víctimas indirectas, la presidenta anunció un próximo encuentro con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos a finales de agosto, a fin de revisar detalladamente los nuevos avances de la investigación, incluyendo los pormenores que llevaron a la captura de Ángel Aguirre.