México y Francia inician plan rumbo a 200 años de relaciones diplomáticas

México y Francia pusieron en marcha este jueves el Plan de Acción Modernizado para la asociación estratégica entre ambas naciones, que marca la hoja de ruta de las celebraciones por los 200 años de relaciones diplomáticas en 2026.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco y la embajadora de Francia, Delphine Borione, anunciaron las diferentes actividades, entre cumbres empresariales, foros de negocios, festivales, exposiciones y rutas culturales y gastronómicas, que se llevarán a cabo a ambos lados del Atlántico para dicha conmemoración.

“Dos siglos son tiempo suficiente para que una relación se pruebe, madure y demuestre su valor. La relación entre México y Francia lo ha hecho con creces, pues está fundada no solo en una cercanía histórica y cultural, sino en principios y valores compartidos que han resistido el paso del tiempo y las turbulencias de la política internacional. Hoy renovamos nuestro compromiso de profundizarla”.

En este marco, recordó que Francia fue el primer país en reconocer a la República Mexicana después de su independencia, en 1826. México, por su parte, fue el que, a través de su cónsul en Marsella, Gilberto Bosques Saldívar, salvó la vida de miles de franceses que huían del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Un gesto que fue reconocido por el entonces presidente Charles de Gaulle, quien en 1964 visitó nuestro país por invitación del presidente López Mateos.

“Su visita se produjo además en un momento geopolítico complejo, en un mundo dividido por la Guerra Fría. México reafirmó entonces lo que sigue siendo un principio rector de su política exterior: que la fortaleza diplomática reside en la capacidad de construir puentes con quienes comparten visión y principios”, señaló el canciller.

Actualmente, la relación de amistad entre México y Francia se refleja en todos los ámbitos. En el económico existe un intercambio comercial superior a los 7 mil millones de euros. En México se encuentran establecidas 700 empresas francesas que generan 850 mil empleos directos e indirectos.

En Francia residen 50 mil mexicanos y en México, 40 mil franceses. En el caso de estudiantes, en la nación de La Marsellesa viven 3 mil connacionales y en México 2 mil 800 franceses.

Por su parte, la embajadora francesa Delphine Borione destacó que a partir de la pasada visita del presidente Emmanuel Macron a México, el 7 de noviembre, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos países intensificaron su diálogo político, económico, cultural, académico y científico de cara al bicentenario de las relaciones.

“Es un objetivo que tenemos en todos los eventos. Queremos que el bicentenario sea generoso, abierto a todas y todos, que sea una gran fiesta entre nuestros pueblos y que vayamos por 200 años más”, subrayó la diplomática.

El programa de celebraciones franco-mexicanas, de aquí a noviembre, incluye la primera edición de la Semana Económica de Francia en México, la Cumbre de Negocios en México, Querétaro y Monterrey; la exposición en México del Códice Azcatitlan y en Francia del Códice Boturini; el festival cultural “La Gran Fiesta Franco Mexicana”; la participación de Francia como invitado especial en el Festival Cervantino y un coloquio científico.

En territorio francés las actividades incluyen la exposición “Miradas cruzadas México-Francia: prensa y sociedad”, la ofrenda floral en el Arco del Triunfo, el Festival de Mujeres Mariachis de Europa en Francia, altares de muertos en más de 15 ciudades, un Festival de Gastronomía y otro con los mejores taqueros al pastor.