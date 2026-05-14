OMS: Pandemia por covid provocó más de 22 millones de muertes, el triple de lo notificado

La pandemia de covid-19 ocasionó 22.1 millones de fallecimientos en el mundo, cifra tres veces mayor a las defunciones originalmente notificadas, reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al presentar su informe “Estadísticas Sanitarias Mundiales 2026”, señaló que lo anterior fue resultado de un subregistro masivo.

Por tanto, explicó que de 2020 al 2023, por cada deceso reportado de covid-19 hubo aproximadamente dos muertes excesivas adicionales.

Las muertes excesivas globales por todas las causas se estimaron en 22.1 millones en comparación con los 7 millones de muertes por covid-19 notificadas. Esto implica que, por cada muerte reportada, hubo aproximadamente dos muertes excesivas adicionales relacionadas con la pandemia.

Este hallazgo resalta tanto el subregistro de muertes causadas directamente por el virus como las muertes indirectas derivadas de las interrupciones en los servicios de salud, los desafíos económicos y otros factores sociales durante este periodo”, se lee en el documento.

Pico de muertes por covid en 2021

En el capítulo: “Mortalidad excesiva relacionada con la pandemia de covid-19", la OMS destacó que con 10.4 millones, el exceso de muertes globales alcanzó su punto máximo en 2021.

Debido principalmente a la aparición de variantes del coronavirus más letales, como Delta, y a la presión sustancial sobre los servicios de salud”.

Señaló que en comparación con los niveles esperados, las muertes globales fueron un 6.2% más altas en 2020, donde ocurrió casi una muerte excesiva adicional por cada muerte reportada. En 2021, se alcanzó un máximo del 17.9%.

El organismo explicó que después de 2022, cuando muchos países cesaron las pruebas masivas, el aumento adicional en la proporción de muertes excesivas frente a las reportadas parece atribuirse cada vez más al subregistro.

La mortalidad excesiva disminuyó drásticamente en 2022, regresando para 2023 a niveles ampliamente similares a los observados en 2020”.

Covid-19 reduce 2 años la esperanza de vida

En su informe, la OMS enfatizó que la pandemia borró una década de avances en la esperanza de vida a nivel mundial que había aumentado de forma constante desde principios del siglo XXI hasta el año 2019.

Explicó que tanto para hombres como para mujeres, el retroceso fue de aproximadamente 2 años entre 2019 y 2021, cayendo a 69 años para los hombres y 74 años para las mujeres

La pandemia de covid-19 revirtió esta tendencia ascendente, borrando casi una década de progreso en solo 2 años. La esperanza de vida global al nacer cayó a poco menos de 73 años en 2020, y descendió aún más hasta los 71 años en 2021, regresando a niveles vistos por última vez en 2011”.

Al respecto, la OMS aclaró que existió una recuperación de 2021 a 2023.

Entre 2021 y 2022, ambos sexos experimentaron un repunte de aproximadamente 1 año, seguido de un aumento adicional de casi otro año entre 2022 y 2023, situando la esperanza de vida en casi 71 años para los hombres y 76 años para las mujeres en 2023”, detalló.

¿Por qué los mayores de 70 años fueron más vulnerables a la primera ola de covid?

Por Europa Press

Un equipo de científicos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) identificó por qué los pacientes mayores de 70 años fueron más vulnerables a la covid-19 durante la primera ola de la pandemia.

El estudio concluyó que este grupo presentaba una “menor producción de anticuerpos y moléculas clave en la defensa antiviral”, lo que derivaba en una respuesta inmunitaria deficiente frente al SARS-CoV-2.

El trabajo multidisciplinario forma parte del proyecto CIBERES-UCI-COVID y fue publicado en la revista especializada GeroScience. Según los investigadores, durante el primer año de la pandemia la mortalidad afectó “de forma especialmente intensa” a las personas mayores, “en un contexto en el que todavía no se disponía de vacunas y las causas de esta elevada vulnerabilidad no estaban claras”.

El estudio analizó a casi 700 pacientes

La investigación contó con financiación de La Fundació La Marató de TV3 y la colaboración del CIBER de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC).

Para llegar a sus conclusiones, los científicos analizaron la respuesta inmunitaria en 450 pacientes ingresados en los hospitales universitarios Arnau de Vilanova y Santa María de Lleida, así como en el Río Hortega de Valladolid. Posteriormente, validaron los resultados en una cohorte independiente de 244 pacientes críticos.

Los expertos identificaron una menor producción de moléculas clave como la granzima A y el interferón gamma, fundamentales en la defensa antiviral.

Además, el estudio detectó que los pacientes de mayor edad “activaban mecanismos inmunitarios distintos a los de los pacientes más jóvenes”. En ellos predominaba “una mayor activación de la inmunidad innata, junto con daño endotelial y activación de la coagulación”. La respuesta tromboinflamatoria agravaba la enfermedad

Los investigadores señalaron que este patrón inmunitario provocaba que los pacientes ancianos desarrollaran “una respuesta tromboinflamatoria asociada a formas clínicas más graves de la enfermedad”.

Como consecuencia, la mortalidad fue significativamente superior en este grupo. Según los datos del estudio, alcanzó aproximadamente el 32 por ciento en mayores de 70 años, frente a un 6 por ciento en pacientes más jóvenes.

Este perfil biológico se pudo identificar gracias a la aplicación de un modelo de aprendizaje automático que permitió detectar los biomarcadores clave asociados a la respuesta del paciente de edad avanzada”, explicó el investigador del CIBERINFEC en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Móstoles, Alejandro Álvaro-Meca.

jcp