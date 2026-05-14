Conagua desarrolla 23 mil obras hidráulicas en municipios del país

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) desarrolla alrededor de 23 mil obras hidráulicas en el país, lo que ha abarcado a casi todos los municipios, informó el titular del organismo, Efraín Morales, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de obras como presas, acueductos, sistemas de bombeo y pequeñas obras de drenaje en comunidades, que abarcan casi la totalidad del país, explicó Morales, con una inversión total de 33 mil millones de pesos.

“El año pasado, la presidenta realizó una convocatoria para que los municipios invirtieran, cuando menos, el 30 por ciento de este fondo en agua. Una gran parte está destinada para agua potable, pero otra también para drenaje y obras de protección. De tal manera que se tienen obras de drenaje en todo el país.

“El año pasado se alcanzó una cifra, sobre todo de recursos de los municipios, de alrededor de 33 mil millones de pesos. Y eso representó 23 mil acciones, 23 mil obras pequeñas, muchas de ellas de drenaje”, detalló el titular de Conagua.

Morales especificó que 12 mil millones de pesos se emplearon para obras de protección ante inundaciones en zonas urbanas del país, sistemas de bombeo, túneles y ampliación de lagunas de regulación.

“¿Cuánto es lo que se ha invertido en estas obras? Estamos hablando del orden de 12 mil millones durante los últimos años; la intención es que la gente no vea afectado su patrimonio y que no se vea en riesgo”, expuso Morales.

Puntualizó que entre las obras contempladas en ese paquete de inversión de 12 mil millones de pesos están la ampliación de la capacidad de la laguna El Salado y de la laguna de Churubusco.

También se incrementó la capacidad de los colectores Teotongo, Los Pinos y Carmelo Pérez; se concluyó el cárcamo de bombeo Bordo de Xochiaca, y se trabaja en la conclusión del colector Chalco, de 1.8 kilómetros de longitud.

Además, se desazolvaron 19 ríos y se dio mantenimiento al sistema de drenaje en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En Hidalgo se realizan obras de protección y desazolve del río Tula, la reconstrucción de 2.5 kilómetros en el bordo Bojay y la protección del río Pantepec-Huehuetla.

En Acapulco, Guerrero, se desazolvó y reforzó el río La Sabana.

En Tabasco se desazolvaron ríos y arroyos, además de realizarse obras de protección en los municipios de Centro, Cunduacán, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa.

En Chiapas, en el río Suchiate, se reforzaron los bordos.

En Veracruz se reforzaron y desazolvaron los ríos Cazones y Pantepec.