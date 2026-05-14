PACIC ha permitido contener precios de productos básicos, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, conocido como PACIC, ha permitido atender el comportamiento de los precios de productos básicos mediante acuerdos voluntarios con productores y comercializadores.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal destacó que, frente al contexto económico internacional, el Gobierno de México impulsa una política económica basada en consensos, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de las familias.

Sheinbaum explicó que el PACIC contempla una canasta de 24 productos básicos con un costo máximo de 910 pesos, cuyo cumplimiento es verificado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

“Lo que hicimos fue sentarnos con los productores, con los comercializadores y acordar un esquema donde se controlen los precios de manera voluntaria. Hay tiendas de autoservicio que cumplen más que otras. Por eso es el Quién es Quién en los Precios, para que también le digamos a la gente: esta tienda cumple mejor que esta otra”, señaló.

La presidenta subrayó que diversas decisiones económicas de su gobierno se han construido mediante acuerdos entre sectores, como el aumento al salario mínimo, la eliminación del outsourcing, la mejora de pensiones, la reducción de comisiones y la propuesta de semana laboral de 40 horas.

“Las decisiones económicas más importantes se tomaron por consenso: empresarios, trabajadores y, en el caso del PACIC, productores y comercializadores”, puntualizó.

Por su parte, el procurador federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, informó que la Profeco trabaja con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para colocar identificadores de la Canasta PACIC en los estantes de tiendas de autoservicio, con el fin de que las y los consumidores puedan ubicar con mayor facilidad los productos incluidos.

El funcionario explicó que, cuando la población vea estos identificadores, podrá encontrar productos de la canasta básica a precios justos, y recordó que el costo total de los 24 artículos no debe superar los 910 pesos.

De acuerdo con el monitoreo del programa Quién es Quién en los Precios, la Profeco detectó una disminución y estabilización en productos como arroz, carne de cerdo, carne de pollo, frijol, huevo, limón y plátano.

Entre el 4 y el 8 de mayo de 2026, el precio promedio nacional del kilogramo de plátano se ubicó en 21.95 pesos, por debajo de los 28.72 pesos registrados en julio de 2025.

En el caso del limón, el precio promedio nacional fue de 36.44 pesos por kilogramo, con un mínimo de 31.75 pesos y un máximo de 44.57 pesos. En junio de 2025, el promedio nacional era de 37.45 pesos.

El paquete de 18 piezas de huevo blanco también registró una reducción, al pasar de 55.09 pesos en junio de 2025 a 47.40 pesos al 8 de mayo de este año.

Respecto al pollo entero, el kilogramo bajó de 43.19 pesos en junio de 2025 a 38.99 pesos. Mientras tanto, el frijol negro pasó de un promedio nacional de 32.01 pesos por kilogramo en julio de 2025 a 24.15 pesos actualmente.

La carne de cerdo mostró una ligera disminución, al pasar de 111.30 pesos por kilogramo en junio de 2025 a 109.12 pesos. En tanto, el arroz bajó de 19.75 pesos por kilogramo en julio de 2025 a 18.04 pesos.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca mantener una vigilancia permanente sobre los precios de productos de primera necesidad y orientar a la población sobre los establecimientos que ofrecen mejores condiciones de compra.