México lleva sus tacos a Francia ¡con todo y su piñita!

Tres taquerías del Estado de México llevarán el sabor de México a París, Francia. La mejor sazón de cochinita pibil y tacos al pastor viajará más de 9 mil kilómetros.

Tacos ganadores

Ello en el marco de la conmemoración por los 200 años de relación bilateral entre ambos países, la muestra gastronómica se realizará del 19 al 25 de mayo.

El Mejor Taco Mexiquense

Tacos “La Güera”, de Tlalnepantla; así como Tacos de Cochinita La Texcoco y Parrilla de Oro “El Jabalí Negro”, de Nezahualcóyotl, estarán presentes en “La Fête de la Cité”.

Tacos al pastor, ¿cuál es el mejor lugar para comerlos? FOTO: Canva

Ello después de una minuciosa evaluación para elegir “El Mejor Taco Mexiquense”, quedaron seleccionados los tres negocios que representarán a México en Francia. Los participantes concursaron en la convocatoria organizada por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, con el respaldo de la Casa México en Francia, representada por el chef Axel García.

200 años de relación México Francia

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Cabe señalar que el nombre de esta iniciativa fue modificado ante la gran variedad y versatilidad de tacos, así como por la amplia respuesta de participantes a la convocatoria, la cual surge en el marco de la conmemoración por los 200 años de relación bilateral entre México y Francia.

El taco: tradición viva que se transforma sin dejar de ser México.

Los finalistas prepararon sus propuestas de tacos y demostraron técnica, higiene y dominio en cada etapa de elaboración, desde el montaje hasta la presentación ante el jurado calificador, integrado por la chef Ileana Gómez, directora de Le Cordon Bleu México, y Axel García, representante de la Casa México en Francia.

Además del viaje, los ganadores obtuvieron un reconocimiento oficial, la difusión de la taquería y del taco estrella en medios institucionales y culturales, así como oportunidades de promoción y participación en festivales gastronómicos.

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