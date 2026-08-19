México y Ecuador revisan agenda de seguridad pese a ruptura de relaciones diplomáticas

Aunque México no tiene relaciones diplomáticas con Ecuador desde el 5 de abril de 2024, la delegación encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que participa en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), realizada en Buenos Aires, Argentina, participó en una reunión trilateral en la que también estuvo la representación de Colombia.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia indicó que, como parte de la agenda de la representación mexicana en el encuentro internacional, en la reunión trilateral participaron también Francisco Almazán Barocio, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y Francisco Javier Moreno Montaño, comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF).

La SSPC indicó que la representación encabezada por su titular también acudió a un encuentro privado con autoridades del país anfitrión y, posteriormente, tuvo una reunión con el subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Curt Weiland.

Durante la agenda de actividades de este miércoles, en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, el secretario García Harfuch asistió a la “Counter Gang Recruitment Meeting” (Reunión de reclutamiento contra bandas criminales), con Argentina, El Salvador y Ecuador.

Se indicó que el funcionario también estuvo presente en la reunión con la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP).

La SSPC agregó, en la tarjeta informativa, que la delegación mexicana participó en reuniones con China, Nigeria, India, Guatemala, El Salvador y Colombia para el intercambio de experiencias.

Relaciones

La noche del 5 de abril de 2024, fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito, Ecuador, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de un caso de corrupción en su país, por lo que había recibido refugio en la representación.

Ese día, el gobierno de México había resuelto concederle el asilo político, luego de mantenerlo en la embajada desde finales de 2023, lo que provocó la ruptura de relaciones ante la violación de acuerdos internacionales.