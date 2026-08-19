Transportistas se van a paro en Veracruz

La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas A. C. confirmó que en Veracruz se encaminan a un paro estatal inminente por la falta de acuerdos con el gobierno y la negativa de las autoridades para atender denuncias de extorsión, abusos de poder, desaparición de operadores y un clima de inseguridad que, según los delegados, mantienen al sector “peor de lo que ellos piensan”.

Después de una reunión con el director de Política Regional, Adolfo Toss y los representantes de la Guardia Nacional, capitanes Galicia y Romero, los representantes de AMOTAC acusaron que la mesa quedó inconclusa, sin compromisos y sin un cierre formal por parte de los funcionarios, lo que detonó la decisión de suspender actividades en todo el estado.

Durante el encuentro, los delegados reclamaron que el gobierno insiste en decir que “los está atendiendo”, pero que no ofrece soluciones concretas para frenar los atropellos de autoridades municipales y estatales, los cobros irregulares de grúas, la desaparición de unidades y la ausencia de vigilancia en los tramos más conflictivos.

La molestia escaló cuando, según los testimonios, el licenciado Toss abandonó la reunión sin despedirse, lo que fue interpretado como una falta de respeto y una señal de que no habrá respuesta institucional inmediata.

“Por ineptitud de la autoridad no se llegó a nada. Pedíamos una solución. Nos decían los estamos atendiendo, pero lo que queremos es una solución y todo el estado está peor de lo que ellos piensan”, advirtió el dirigente estatal Joaquín Gómez Fernández.

Representante de la AMOTAC Foto: Lourdes López

Los representantes de AMOTAC señalaron que el gobierno del estado mantiene un “proteccionismo” hacia prestadores de servicios de grúas, mientras que al ciudadano y al transportista “sí se les cae todo el peso de la ley”.

Afirmaron que existe un operador de grúas que “siempre reluce” en los procedimientos y que, pese a ello, las autoridades aseguran que no tiene antecedentes, lo que para el gremio confirma la existencia de intereses y coberturas irregulares.

Por su parte, Andy Rossini, secretario nacional de AMOTAC, acusó que es evidente que el Gobierno del Estado encubre a los prestadores de servicio “y casualmente al ciudadano sí recae todo el peso de la ley y a los prestadores de las grúas no. Entonces nosotros lo vemos como un proteccionismo a los prestadores porque casualmente siempre sale a relucir un nombre y los señores dicen no tener ningún antecedente”.

La decisión de irse a paro en Veracruz fue tomada por Joaquín Gómez, el delegado estatal, en conjunto con delegados regionales de Veracruz, tras concluir que no hay atención real en ninguna de sus modalidades.

Y por su parte, el secretario nacional de AMOTAC confirmó que esta movilización será respaldada por los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, además de otras entidades que se sumarán en solidaridad ante lo que califican como un desgaste económico y una vulnerabilidad creciente del sector transportista.

Los delegados advirtieron que no buscan afectar a terceros, pero que ya están siendo afectados por la inseguridad, los abusos y la falta de regulación.

Recordaron que la organización transportista cuenta con más de 7 mil integrantes en Veracruz y que, con el apoyo de otras delegaciones, el gobierno “nos tendrá que atender o dar solución”.

El paro, dijeron, no tiene fecha anunciada, pero puede activarse en cualquier momento.

“Porque ya estamos fastidiados que al transportista lo sigan lacerando, que le peguen por el lado económico y no lo protejan de la inseguridad que atañe a Veracruz”, advirtió Rossini.