Presentan el cartel de la novena edición de la Corrida de la Insurgencia en Aguascalientes

Ante un Teatro Morelos abarrotado por personalidades de la cultura, la academia y la tauromaquia, se presentó de forma oficial el cartel de la novena edición de la Corrida de la Insurgencia, festejo de máxima categoría que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 18:30 horas en la histórica Plaza de Toros San Marcos, en el estado de Aguascalientes.

El cartel de esta edición conmemorativa está integrado por una terna de primer nivel: el queretano Octavio García “El Payo”, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez y el matador español Román, quienes enfrentarán un encierro compuesto por tres toros de la ganadería Santa Inés y tres del hierro de La Asunción.

La velada marcará además un hito en el ámbito taurino al registrar el debut como criador de bravo del matador Joselito Adame al frente de La Asunción, diez años después del nacimiento de este concepto.

La gala de presentación estuvo encabezada por la presidenta del DIF Estatal de Aguascalientes, Aurora Jiménez Esquivel, el empresario y ganadero Luis Alberto Villarreal, y el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez. Durante el acto se ratificó la vocación filantrópica del festejo, pues la totalidad de las utilidades generadas en la taquilla será destinada directamente a respaldar la atención social que brinda el organismo asistencial a los sectores más vulnerables.

En el aspecto artístico, la plaza de toros lucirá un diseño especial intervenido por la artista Isabel Garfias, mientras que el apartado musical será ejecutado nuevamente por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la batuta del maestro Román Revueltas.

Esta confluencia de expresiones reafirma a la Corrida de la Insurgencia como un evento integral donde convergen la tradición taurina, la historia del movimiento de Independencia y las bellas artes con un profundo sentido de solidaridad.